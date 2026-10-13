EU begränsar kinesiska hybridbilar – men skyddet kan bli kortvarigt

Enligt Financial Times innebär överenskommelsen ett försök att utvidga befintliga handelshinder för elbilar till laddhybrider. Syftet är att bromsa den snabba importökningen och skapa mer rättvisa konkurrensvillkor för Europas biltillverkare.

EU har redan infört tullar på kinesiska elbilar, men hybrider har hittills stått utanför.

Branschen räknar dock inte med att tullar och exportbegränsningar ensamma kan lösa problemen.

”Regleringar kommer bara att skydda er tillfälligt”, säger Xavier Martinet, Europachef för Hyundai, till Financial Times.

Exporttaket halveras

Enligt uppgifter från EU ska importen begränsas till 350 000 kinesiska hybridbilar under 2027. Det kan jämföras med en prognos på 800 000 fordon i år. Därefter ska kvoten öka med 6 procent per år fram till 2030.

Överenskommelsen väntas därmed minska kinesiska tillverkares möjligheter att växa genom export. Men den kan också förändra hur de konkurrerar på den europeiska marknaden.

Kinesiska hybridbilar har blivit en snabbt växande affär. Under första halvåret 2026 tredubblades exportvärdet till EU till 7,5 miljarder dollar jämfört med samma period i fjol, enligt kinesisk tullstatistik som Reuters rapporterar om.