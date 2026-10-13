EU vill begränsa importen av kinesiska hybridbilar för att skydda Europas pressade bilindustri. Men kinesiska tillverkare planerar att flytta produktionen till Europa och kan därmed runda handelshindren.
EU begränsar kinesiska hybridbilar – men skyddet kan bli kortvarigt
EU:s uppgörelse med Kina om exporten av hybridbilar välkomnas av europeiska biltillverkare. Men skyddet riskerar att bli tillfälligt när kinesiska konkurrenter fortsätter att expandera och investera i europeisk produktion.
Enligt Financial Times innebär överenskommelsen ett försök att utvidga befintliga handelshinder för elbilar till laddhybrider. Syftet är att bromsa den snabba importökningen och skapa mer rättvisa konkurrensvillkor för Europas biltillverkare.
EU har redan infört tullar på kinesiska elbilar, men hybrider har hittills stått utanför.
Branschen räknar dock inte med att tullar och exportbegränsningar ensamma kan lösa problemen.
”Regleringar kommer bara att skydda er tillfälligt”, säger Xavier Martinet, Europachef för Hyundai, till Financial Times.
Exporttaket halveras
Enligt uppgifter från EU ska importen begränsas till 350 000 kinesiska hybridbilar under 2027. Det kan jämföras med en prognos på 800 000 fordon i år. Därefter ska kvoten öka med 6 procent per år fram till 2030.
Överenskommelsen väntas därmed minska kinesiska tillverkares möjligheter att växa genom export. Men den kan också förändra hur de konkurrerar på den europeiska marknaden.
Kinesiska hybridbilar har blivit en snabbt växande affär. Under första halvåret 2026 tredubblades exportvärdet till EU till 7,5 miljarder dollar jämfört med samma period i fjol, enligt kinesisk tullstatistik som Reuters rapporterar om.
BYD satsar på europeisk tillverkning
En central fråga är om begränsningarna i stället kommer att påskynda kinesiska investeringar i europeiska fabriker.
BYD planerar att starta tillverkning vid sin nya anläggning i Ungern i år. Även Changan Automobile förbereder europeisk produktion och diskuterar samarbeten med lokala partner.
För de kinesiska tillverkarna kan lokal produktion minska beroendet av export från Kina och göra det lättare att hantera nya handelshinder. Reuters rapporterar att begränsningarna kan öka incitamenten att investera i Europa, även om de tekniska reglerna för uppgörelsen ännu inte är fastställda.
Omställningen kräver dock stora investeringar. Det kan bli en nackdel för mindre tillverkare, medan kapitalstarka aktörer som BYD har bättre förutsättningar att bygga fabriker och fortsätta växa på den europeiska marknaden.
Premiumtillverkarna kan hamna i kläm
Alla europeiska biltillverkare gynnas inte nödvändigtvis lika mycket av uppgörelsen.
Marc Vanheukelen, tidigare EU-ambassadör vid Världshandelsorganisationen WTO, varnar för att premiumtillverkare kan drabbas hårdare. Om kinesiska bolag möter begränsningar i volym kan de i stället satsa på dyrare modeller med högre marginaler.
Det skulle öka konkurrensen för europeiska märken i de mer lönsamma delarna av marknaden.
Renaults vd François Provost välkomnar däremot en uppgörelse och beskriver en situation utan avtal som ohållbar för Europa. Alternativet hade kunnat bli ett nytt handelskrig mellan EU och Kina.
För Europas bilindustri blir utmaningen därför dubbel: att få tid att ställa om och samtidigt utveckla produkter som kan konkurrera med de kinesiska märkenas priser och teknik.
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