Den väldiga 9DX får Europas största traktorer att framstå som gräsklippare – och väcker frågor om framtidens konkurrens inom lantbruksmaskiner.
Kina visar upp "världens starkaste traktor" – 1600 hk på larvfötter
Den kinesiska störvågen av rimligt prissatta bilar har skakat den europeiska bilmarknaden i grunden. Dagens PS har tidigare rapporterat om hur 542 nya bilmodeller lanserades på fem månader i början av året.
Många av märkena har ökat sina marknadsandelar med hundratals procent sedan 2025 – men generellt sett har de en god bit kvar för att komma ikapp de europeiska tillverkarna. Ett undantag är dock Jaecoo 7, en kinesisk SUV som knep platsen som Storbritanniens bäst säljande bil i september.
Bland Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW duggar sparpaketen tätt.
När den kinesiska tillverkaren Zoomlion presenterar sin senaste monstertraktor väcks frågan kring om de europeiska lantbruksmaskinstillverkarna står samma öde till mötes som bilmakarna.
1600 hästkrafter
Zoomlion 9DX, en minst sagt ovanlig skapelse som skiljer sig rejält från de traditionella traktorer som dominerar de europeiska åkrarna.
Det mest uppseendeväckande är förstås effekten. Med upp till 1600 hästkrafter placerar sig maskinen i en helt annan prestandaklass än vanliga jordbrukstraktorer.
”Världens starkaste”, påstår tillverkaren enligt tysk branschmedia.
9DX har utrustats med en dieselelektrisk hybriddrivlina. Systemet arbetar med 800 volt och kombinerar två elmotorer med en steglös hybridväxellåda. Det maximala vridmomentet anges till hela 7200 Nm.
Får larvfötter
Men det är inte bara motorstyrkan som sticker ut. Zoomlion har också valt en bandgående konstruktion, vilket ger maskinen ett betydligt större fotavtryck än en konventionell traktor med hjul.
Motorkraften fördelas via fyra bandaggregat med 762 millimeter breda band. Konstruktionen ska både förbättra framkomligheten och fördela maskinens vikt över en större yta, vilket minskar markpackningen. Toppfarten uppges ligga på 40 km/h.
Även hydraulsystemet är dimensionerat för riktigt stora redskap. Med ett maximalt oljeflöde på 636 liter per minut ska traktorn kunna driva exempelvis breda såmaskiner, tunga jordbearbetningsredskap och avancerade gödselspridare.
Så står sig konkurrenterna
Claas Xerion 12.650 TerraTrac skulle kunna ses som en nära konkurrent. Också den maskinen går på band men motorn från Mercedes levererar bara 653 hästkrafter och 3100 Nm, enligt en granskning från brittiska Profi.
Steiger 785 Quadtrac från amerikanska Case IH är ytterligare en bjässe som finns att hitta på europamarknaden. Bandtraktorn har mer kraft än föregående, men når inte de kinesiska nivåerna: 853 hk i topptrim.
Men precis som på bilmarknaden är hästkrafter långt ifrån allt. Hittills har Zoomlion inte lyckats visa upp varken fullständiga specifikationer eller faktiska demonstrationer på sin monstertraktor, om den blir en hit hos de europeiska bönderna återstår därför att se.