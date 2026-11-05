Kina visar upp "världens starkaste traktor" – 1600 hk på larvfötter

Många av märkena har ökat sina marknadsandelar med hundratals procent sedan 2025 – men generellt sett har de en god bit kvar för att komma ikapp de europeiska tillverkarna. Ett undantag är dock Jaecoo 7, en kinesisk SUV som knep platsen som Storbritanniens bäst säljande bil i september.

Bland Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW duggar sparpaketen tätt.

När den kinesiska tillverkaren Zoomlion presenterar sin senaste monstertraktor väcks frågan kring om de europeiska lantbruksmaskinstillverkarna står samma öde till mötes som bilmakarna.

1600 hästkrafter

Zoomlion 9DX, en minst sagt ovanlig skapelse som skiljer sig rejält från de traditionella traktorer som dominerar de europeiska åkrarna.

Det mest uppseendeväckande är förstås effekten. Med upp till 1600 hästkrafter placerar sig maskinen i en helt annan prestandaklass än vanliga jordbrukstraktorer.

”Världens starkaste”, påstår tillverkaren enligt tysk branschmedia.

9DX har utrustats med en dieselelektrisk hybriddrivlina. Systemet arbetar med 800 volt och kombinerar två elmotorer med en steglös hybridväxellåda. Det maximala vridmomentet anges till hela 7200 Nm.