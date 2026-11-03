Slår Tesla – ska sälja flygbilar för 244 000 kronor

Men Musk var inte först med ambitionen att få bilar att flyga. Och som det verkar kommer han inte heller bli först med att sälja tekniken. Produktionsstart för Tesla Roadster har uppgetts vara någon gång under 2028, och då handlar det främst om de icke-flygande versionerna. Topptrimmen, som passande nog döpts till Rocket, kommer med raketutblåsen men ska endast säljas på inbjudan.

Närmre att få flygande bilar att bli verklighet hos kunderna är Alef Aeronautics. I en intervju med Business Insider menar deras vd, Jim Dukhovny, att de planerar säljstart redan nästa år.

”Vi har redan flugit i fem år”

Alef Aeronautics ska ha haft fungerande prototyper i flera år. Därför kunde de vara förutseende nog att, dagarna innan Teslas Roadster-demo, publicera en egen reklamfilm där man flög en testmodell över en Tesla Cybertruck.

”Många känner till Roadstern, men vi har redan flugit i fem år”, säger Dukhovny, och tillägger att företaget hittills har genomfört omkring 1 000 flygningar.

Alefs flygande bil använder åtta elektriska propellrar, fyra framtill och fyra baktill, som gör det möjligt att lyfta vertikalt likt en stor drönare.

Förhoppningen är att det amerikanska bolaget ska kunna leverera sin första flygbil under 2027. Prislappen uppskattas till cirka 2,9 miljoner kronor men om allt går som det ska och serietillverkningen får fart är planen att kostnaden för en flygbil ska kunna pressas till under motsvarande 244 000 kronor – alltså mindre än hälften av vad en ny Volvo EX60 kostar idag.

Oklart var man får flyga

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Den största frågan är dock inte prislappen. Var man skulle kunna flyga en bil är fortfarande oklart. Dukhovny, som är baserad i San Francisco-området, säger att det visserligen kanske inte behövs särskilda start- och landningsplatser för flygande bilar, men att man inte heller ska räkna med att kunna lyfta mitt i stadskärnan för att slippa trafiken.



Dukhovny spår istället att de första användarna främst kommer att vara människor som bor avlägset, exempelvis i bergsområden eller regioner med dåligt utbyggda vägnät. Vd:n beskriver tekniken som ett sätt för välbärgade människor att spara både tid och pengar.