Teslaägare testar ny funktion – får betala tusenlappar i reparationskostnad

Emergency Drive Away, som funktionen heter, gör det möjligt för Teslaägare i USA att köra iväg från en Supercharger med laddkabeln fortfarande inkopplad. I samband med lanseringen meddelade dock Teslas laddningschef i Nordamerika, Max de Zegher, att det var en funktion man hoppades att kunderna aldrig skulle behöva använda.

Samtidigt poängterade man att funktionen inte får användas i onödan. Att köra iväg från laddstationen utan att koppla bort laddsladden resulterar nästan garanterat i skador på både bilen och laddaren, skriver Inside EVs.

Av just den anledningen måste förare som lägger i Drive medan bilen är ansluten till en Supercharger godkänna en varning på bilens skärm. Där framgår det att användningen kan skada bilen och att ett efterföljande verkstadsbesök är nödvändigt för att kontrollera bilen och rensa eventuella felkoder.

Testar nya funktionen – får betala tusenlappar

Senare rapportering från samma elbilspublikation beskriver hur Teslaförare, trots tillverkarens varningar, testar Emergency Drive Away utan att vara utsatta för fara. I ett fall ska bilens ägare ha fått en räkning på motsvarande drygt 5200 kronor för att ett servicecenter behövt inspektera bilens laddningsport och rensa felkoder.

Detta trots att ägaren, enligt Inside EVs, inte ens körde en meter med laddkabeln inkopplad. Det räckte alltså att aktivera funktionen för att bilen skulle behöva undersökas av Tesla.

Flera andra amerikanska förare har också rapporterat om liknande erfarenheter. En annan Teslaägare aktiverade funktionen av ren nyfikenhet, men stannade bilen direkt och kopplade ur laddaren manuellt för att undvika skador.

Trots det registrerade bilen ett felmeddelande som inte gick att radera utan hjälp från Tesla. I det fallet ska Tesla dock ha bjudit på verkstadsbesöket. Den aktuella laddstationen ska ha behövts tas ur bruk under en tid för kontroller.

En tredje förare fick först en kostnadsuppskattning på motsvarande 2500 kronor, men slutnotan landade på drygt 300 kronor. Ytterligare en ägare rapporterade en verkstadsräkning på omkring 1750 kronor.

ANNONS

Läs även: Slår Tesla – ska sälja flygbilar för 244 000 kronor

Det finns också exempel på förare som faktiskt kört iväg med kabeln kvar. I ett videoklipp som InsideEVs hänvisar till syns hur laddstationen rör sig av kraften när bilen börjar dra iväg. En del av laddstationen lossnar och slår i marken strax bakom bilen.

Tesla har tidigare uppgett att reparationen av en Supercharger som skadats på det här sättet kan kosta uppemot motsvarande 245 000 kronor.