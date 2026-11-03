Skoda tar över kombi-tronen efter Volvo: Superb bäst i alla tester 2026

9. Peugeot 308 SW, 73,2 poäng

Med ett grundpris som ligger 143 000 kronor under Superbs är 308 SW billigast på listan, och Autocar skrev att bilen ”förtjänar att sälja bättre än den lär göra”.

Stellantis andra kombi på samma plattform som Opel. Foto:Peugeot Press

Lastutrymmet på 608 liter är större än i flera dyrare bilar högre upp på listan. I poängen ingår också Auto Bilds test av laddhybriden, en version som inte säljs i Sverige. Den kom bara 45 kilometer på el i minusgrader mot utlovade 81. Euro NCAP:s fyra stjärnor från 2022 drar ned totalpoängen.

8. Audi A6 Avant, 75,8 poäng

Top Gear och UK Car of the Year utsåg A6 Avant till årets kombi i januari, men i Auto Zeitungs jämförelser gick det sämre. Där förlorade den båda mötena med Mercedes E-klass, i mars som laddhybrid och i oktober som diesel.

Vinnare hos flera av medierna som testat A6 Avant. Foto: Audi press

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I det senare testet kallade tidningen bagaget på 466 liter ”inte värdigt en kombi i premiumklassen”, men berömde att bilen låg ”som fastspikad” på motorvägen. ADAC gav dieseln 1,9, och danska FDM mätte förbrukningen till 5,3 liter per 100 kilometer men drog ned för pris och utrustning.

7. Audi A5 Avant, 76,3 poäng

Franska Caradisiac ställde A5 Avant mot BMW 330e Touring i juni, och Audin vann med 14,2 mot 13,6 av 20. Enligt What Car uppväger komforten och interiören att utrymmet bara är i nivå med konkurrenternas, och bagaget krymper från 448 liter i dieseln till 361 liter i laddhybriden.

Vi hade förväntat oss en högre placering av A5ans trevliga kombi. Foto: Audi Press

Laddhybriden har 299 hästkrafter och 114 kilometers officiell elräckvidd, men portugisiska Razão Automóvel kom omkring 80 kilometer och kallade priset bilens akilleshäl.

6. Zeekr 7GT, 77,6 poäng

Den kinesiska elkombin satte rekord i danska FDM:s laddtest med drygt 400 kilowatt och fick på fem minuter el för 175 kilometer motorvägskörning. Batteriet laddades från 10 till 100 procent på 21 minuter, och på motorväg kom bilen 465 kilometer mot 519 enligt WLTP. Förarassistansen fick däremot underkänt, och FDM:s dom blev ”Det er en ommer, Zeekr!”, som betyder ungefär ”gör om”.

Volvo-släktingen Zeekr bidrog till att putta ut Volvo från topplistan. Släkten är värst. Foto. Zeekr press

Franska Caradisiac kallar 7GT ”elkombin till lågpris som utmanar de tyska premiummärkena”. Priset börjar på 494 000 kronor för grundversionen Core med 421 hästkrafter, och i bagaget ryms 456 liter plus 65 liter under huven.

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Euro NCAP gav bilen fem stjärnor i juli enligt de nya kraven från 2026. Med tre tester, varav ett är en första provkörning, vilar placeringen på ett tunnare underlag än för bilarna ovanför.

5. Volkswagen Passat, 80,8 poäng

Passat delar teknik med Superb, och Autocar kallar bilarna kusiner. Den har samma bagage på 690 liter och samma dragvikt på upp till 2 200 kilo. ADAC gav Passat 1,7, det bästa ADAC-betyget bland bilarna på listan, och Auto Bild mätte 6,0 liter per 100 kilometer med dieseln, vilket räcker till omkring 1 100 kilometer på en tank.

Svenskfavoriten Passat håller fortfarande ställningen på topplistan trots några år på nacken. Foto: Volkswagen Press

I Autocars test gick laddhybriden 117 kilometer på el, och i februari slog den BYD Seal 6 Touring hos Auto Express.

Det som håller Passat bakom Superb är de brittiska betygen, där Carwow gav åtta av tio och Parkers fyra av fem mot nio av tio och 4,5 av 5 för Superb.

Auto Bild skrev att ”det höga priset grumlar intrycket”, och på vår lista över hybridkombier i januari bedömde vi att Passat var dyrare än Superb utan att vara tydligt bättre. I grundutförande kostar den 17 000 kronor mer.

4. BMW 5-serie Touring, 81,3 poäng

I Auto Zeitungs test av tre dieselkombier i oktober slutade den sexcylindriga 540d Touring tvåa, efter Mercedes E-klass och före Audi A6 Avant, och tidningen kallade den särskilt snål för sin klass med 6,4 liter per 100 kilometer men noterade brister i komforten.

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Snygg, pålitlig och som alltid en dos av körglädje. Foto: BMW press

Laddhybriden 530e har samma bagage på 570 liter som övriga versioner, går 98 kilometer på el enligt ADAC och utsågs av What Car till årets bästa bil för husvagnsdragning. ADAC gav 530e betyget 2,0 men klagade på att viktig utrustning bara finns i dyra paket.

3. Volkswagen ID.7 Tourer, 82,0 poäng

”ID.7 är den bästa kombin”, skrev norska Motor när Volkswagens elkombi vann tidningens grupptest i oktober med 83 av 100 poäng, före Toyota bZ4X Touring och Mercedes CLA Shooting Brake. Den var tystast av de tre bilarna i testet.

Med 605 liter har den det största bagaget bland elkombierna enligt What Car, som utsåg den till bästa elkombi både i januari och i september men pekade på det höga listpriset.

ID.7 slår faktiskt klassiska Passat på fingrarna. Foto Volkswagen press

Räckvidden är 458 till 683 kilometer beroende på version, och det större batteriet på 86 kilowattimmar laddar från 10 till 80 procent på 26 minuter. Dragvikten är 1 800 kilo. Parkers anser att toppversionen GTX inte är värd merpriset jämfört med de enklare versionerna, och franska Caradisiac, som gav GTX bara 13,6 av 20, drog samma slutsats.

2. Mercedes CLA Shooting Brake, 85,0 poäng

Nio tester i sex länder gör CLA Shooting Brake till den mest testade kombin i år. Auto Bild gav elversionen 250+ betyget 1,7, körde 551 kilometer på en laddning mot utlovade 688 och skrev att Mercedes hade byggt en nästan perfekt elkombi om priset varit mer jordnära.

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Lastutrymmet på 455 liter plus 101 liter under huven är betydligt mindre än i Superb och Passat, och Top Gear tycker att det är ont om benutrymme bak.

Lite snålt med utrymmet men ändå en vinnare. Foto Mercedes Press

I Motors grupptest kom CLA sist, och testarna räknade priset på den fyrhjulsdrivna elversionen 350 4Matic som en av bilens största nackdelar. Snittet av de fyra delbetygen i Euro NCAP, 90,2 procent, är däremot det högsta på listan, och tillsammans med de goda betygen i Tyskland och Danmark håller det CLA före ID.7.

1. Skoda Superb Combi, 87,3 poäng

What Car gav Superb fem av fem, utsåg den till årets kombi i januari och beskrev bagaget och kupén som ”enormt rymliga”. I juli fick den samma titel av Auto Express för tredje året i rad, och tidningens Max Adams skrev att ”de förnuftiga lösningarna gör att ingen konkurrent ens kommer i närheten av att hota bilens ställning”. Bagaget rymmer 690 liter, och 1 920 liter med fällt baksäte. ADAC gav laddhybriden 1,8, mätte mer än 100 kilometer på el och berömde utrymmet, men drog ned för det höga inköpspriset och den korta garantin på två år.

Fortfarande i topp när vi jämför alla årets tester. Foto: Skoda Press

På testdelen får Superb 87,7 poäng mot 83,7 för CLA. CLA har det bättre krocktestet, och med båda delarna vägda skiljer det 2,3 poäng mellan bilarna.

Skoda Octavia har tagit över kombi-tronen i Europa. Foto: Skoda Press

Skoda prövar ändå om både Octavia och Superb behövs när nästa generation tas fram. Superb har sålts i 1,7 miljoner exemplar sedan 2001 och Octavia i omkring sju miljoner på 30 år.

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”Just nu tittar vi på om vi verkligen behöver hela utbudet, eller om vi kan hitta en smart lösning som täcker båda segmenten och kundgrupperna”, sade vd Klaus Zellmer till Autocar i september.

Plats Modell Poäng Tester 2026 Euro NCAP Drivlinor i Sverige Pris från 1 Skoda Superb Combi 87,3 5 5 stjärnor (2024) bensin, diesel, laddhybrid 462 900 kr 2 Mercedes CLA Shooting Brake 85,0 9 5 stjärnor (2025) bensin, laddhybrid, el 409 000 kr 3 Volkswagen ID.7 Tourer 82,0 6 5 stjärnor (2023) el 599 900 kr 4 BMW 5-serie Touring 81,3 6 5 stjärnor (2023) diesel, laddhybrid 595 900 kr 5 Volkswagen Passat 80,8 5 5 stjärnor (2024) bensin, diesel, laddhybrid 479 900 kr 6 Zeekr 7GT 77,6 3 5 stjärnor (2026) el 494 000 kr 7 Audi A5 Avant 76,3 4 5 stjärnor (2024) diesel, laddhybrid 579 000 kr 8 Audi A6 Avant 75,8 7 5 stjärnor (2024) diesel, laddhybrid 629 000 kr 9 Peugeot 308 SW 73,2 4 4 stjärnor (2022) hybrid 319 900 kr 10 Opel Astra Sports Tourer 69,8 6 4 stjärnor (2022) hybrid, diesel, laddhybrid, el 389 900 kr