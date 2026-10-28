Mercedes-Benz erbjuder anställda i delar av produktionen pengar för att sluta. I enskilda fall kan avgångsvederlaget bli upp till 330 000 euro, över 3,6 miljoner kronor. Detta vet vi om programmen som pågår.
Anställda får upp till 3,6 miljoner för att sluta jobba hos Mercedes
Programmen i komponentfabrikerna i Stuttgart-Untertürkheim och Berlin har pågått sedan början av september och löper än så länge till november, enligt interna uppgifter som Handelsblatt har sett. Toppsumman motsvarar drygt sju års genomsnittslön i Sverige, enligt Dagens PS beräkning med SCB:s siffra på 42 900 kronor i månaden för 2025.
Mercedes har i flera år minskat personalen i de två fabrikerna med avgångsprogram. En del anställda har fått sexsiffriga belopp i euro, över 1,1 miljoner kronor, enligt Handelsblatt. Dagens PS skrev i mars i fjol om vederlagen till anställda utanför produktionen.
Totalt vill Mercedes spara fem miljarder euro, cirka 55 miljarder kronor, till 2027, vilket vi tidigare rapporterat.
Antalet som får erbjudandet är okänt
Hur många som får erbjudandet och hur beloppen räknas fram framgår inte. Mercedes kommenterar inte belopp, antal deltagare eller interna kalkyler för sina avgångsprogram, skrev Berliner Zeitung.
Bolaget får inte säga upp personal av driftsskäl före slutet av 2034, och därför sker personalminskningen nästan bara genom frivilliga avgångar, skriver MBpassion. I programmet för anställda utanför produktionen, som startar igen i december, måste både den anställde och bolaget säga ja, enligt Dow Jones via Finanznachrichten. Om samma regel gäller i fabrikerna framgår inte.
Lön och år i bolaget styrde förra rundan
Programmet som pågick från april 2025 till mars 2026 riktade sig till omkring 40 000 anställda utanför produktionen, och omkring 5 500 av dem tackade ja. Beloppet berodde på lön och anställningstid, och långvariga anställda med chefsansvar fick upp till 500 000 euro, cirka 5,5 miljoner kronor, enligt Business Insider.
Enligt Handelsblatt kunde en 55-årig teamledare med en lön på 100 000 kronor, och 30 år på Mercedes, få mer än 500 000 euro, eller 5,5 miljoner kronor. En 45-årig handläggare med 83 000 kronor i lön, och 20 år i bolaget, kunde få mer än 300 000 euro, cirka 3,3 miljoner kronor, enligt Autohaus.
Tillverkarna vill krympa personalstyrkan så snabbt som möjligt, säger Ferdinand Dudenhöffer, grundare av forskningsinstitutet Center for Automotive Research, till Berliner Zeitung. Han tillägger:
Snabbhet kostar pengar.
Enzo Weber, som leder forskningen om prognoser och samhällsekonomiska analyser vid det tyska arbetsmarknadsinstitutet IAB, säger:
De toppbelopp som just nu redovisas för bilindustrin är inte representativa för avgångsvederlag i stort.
Denna artikel är en del av Dagens PS löpande bevakning över tyska bilindustrin.
Fler företagsnyheter i världen: Okänd Tether-miljardär går om Heineken-arvingen som rikast
Läs även: USA varnar: Rekordlån till Airbus hotar vapenvilan med Boeing
Läs även: SK Hynix tjänar 80 kronor per 100-lapp – aktieägare får 13 kronor