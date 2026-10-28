Anställda får upp till 3,6 miljoner för att sluta jobba hos Mercedes

Mercedes har i flera år minskat personalen i de två fabrikerna med avgångsprogram. En del anställda har fått sexsiffriga belopp i euro, över 1,1 miljoner kronor, enligt Handelsblatt. Dagens PS skrev i mars i fjol om vederlagen till anställda utanför produktionen.

Totalt vill Mercedes spara fem miljarder euro, cirka 55 miljarder kronor, till 2027, vilket vi tidigare rapporterat.

Antalet som får erbjudandet är okänt

Hur många som får erbjudandet och hur beloppen räknas fram framgår inte. Mercedes kommenterar inte belopp, antal deltagare eller interna kalkyler för sina avgångsprogram, skrev Berliner Zeitung.

Bolaget får inte säga upp personal av driftsskäl före slutet av 2034, och därför sker personalminskningen nästan bara genom frivilliga avgångar, skriver MBpassion. I programmet för anställda utanför produktionen, som startar igen i december, måste både den anställde och bolaget säga ja, enligt Dow Jones via Finanznachrichten. Om samma regel gäller i fabrikerna framgår inte.