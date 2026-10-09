"Range Rover från Temu"dominerar försäljningen

Flera märken, exempelvis BYD och Leapmotor, har ökat sina marknadsandelar med hundratals procent jämfört med 2025. Sett till antalet sålda bilar har man dock generellt en bit kvar till att nå nivåerna som de europeiska märkena säljs på. Men en varningssignal från Storbritannien pekar på att marknaden kanske står inför ett skifte.

I september månad är det nämligen den lågprisade kinesiska SUV:en Jaecoo 7, också känd som ”Range Rover från Temu” i och med sin fysiska likhet till den brittiska bilen, som sålt bäst där.

Totalt såldes 10 800 exemplar i landet, marknadsandelen uppgår till strax över 4 procent – kinesiska märken äger tillsammans 23 procent av den brittiska bilmarknaden, skriver Inside EVs.

Experten varnar för krångel

Misstanken är att det är främst det låga priset som lockar köparna till Jaecoo 7, några vidare bra omdömen får den nämligen inte. What a car, en av branschens stora jämförelsesajter för bilar – vilken också råkar vara brittisk, ger modellen två av fem stjärnor. Man är snabba med att dra paralleller till McDonalds: Populär, men inte nödvändigtvis speciellt bra.

Kritiken gäller främst stötig fjädring, svampig styrning, bullrig drivlina, trög växellåda och krångliga skärmbaserade reglage som försämrar körupplevelsen.

I senare rapporter, där ägare har fått ranka hur pålitliga deras bilar är, placerade sig Jaecoo 7 på plats 219 av 225.

Frånpriset för hybridsuven ligger på motsvarande drygt 385 000 i Storbritannien.

Säljs nu i Sverige

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Säljstarten för Jaecoo 7 kom i slutet av september i Sverige. Då med ett pris från 379 900 kr, vilket är exakt 160 000 kronor mindre än man får betala för Volvo EX40. De båda bilarna är ungefär lika stora, men Jaecoon är utrustad med en hybrid drivlina.

I Mobility Swedens försäljningsstatistik för september finns märket inte med, och från statistiken på Car Info verkar några Jaecoo 7 inte ha registrerats ännu i Sverige.

Bland övriga kinesiska märken är det BYD som går starkast. Men gapet upp till Volvo och Volkswagen är stort: Förra månaden såldes 319 av BYD:s bilar till svenska köpare, mest populär var familje-SUV:en BYD SEAL U.

Om Omoda-ägda Jaecoo-modellerna kan komma ikapp sina landsfränder också i Sverige, återstår att se.