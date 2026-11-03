Pojken slog fyra världsmästare mot alla odds – nu är han odödlig i Italien

Hamilton valde stallet som sa nej

Att Hamilton gick just till Ferrari, som nobbat Antonelli, lägger en extra spets i historien. Ferrari hade chansen när Antonelli fortfarande körde karting men tackade nej, och Mercedes tog in honom i juniorprogrammet när han var elva.

”För Ferrari var Kimi fortfarande för ung, medan Mercedes kunde ge bättre garantier för hans framtid”, sa hans förre manager Giovanni Minardi till La Gazzetta dello Sport tidigare i år, enligt Reuters.

Mycket känslor när stallchefen Toto Wolff och sin lärling Kimi Antonelli möttes efter mål. Toto Wolff som satsat hundratals miljoner på ett helt oprövat kort som visade sig vara helt rätt. Foto: Formula1.com

Gazzetta skrev på måndagens förstasida att Antonelli är världsmästare tack vare sin talang, bilen och att han inte kör för Ferrari. Antonelli själv tackade stallet som vågade.

”De satsade på mig när jag var elva, de har trott på mig hela vägen och det gör de fortfarande”, sa han på presskonferensen efter loppet.

Odödlig i Italien

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Han är nu odödlig i den italienska motorhistorien. Antonelli är den förste italienske världsmästaren på 73 år och den tredje totalt, efter Nino Farina 1950 och Alberto Ascari, som vann sina titlar i Ferrari 1952 och 1953. Gazzetta döpte honom till KiMitico, en ordlek med hans namn och italienskans mitico, legendarisk.

På prispallen spelades Nessun Dorma och Sarà perché ti amo, och Antonelli kämpade med tårarna när han senare berättade om låtarna. ”Den första låten var väldigt känslosam för mig, eftersom det var en låt som min nonno alltid lyssnade på”, sa han och använde det italienska ordet för farfar eller morfar. ”Herregud, jag har gråtit alldeles för mycket i dag.”

I Imola, några mil från hemstaden Bologna, visades loppet på motormuseet Checco Costa. Imolas borgmästare Marco Panieri kallade honom ”en pojke från vår trakt som alltid har sett vår bana Enzo e Dino Ferrari som sin riktiga hemmabana”.

Ödmjuk tills han sätter sig i bilen

Antonelli har ödmjuka karaktärsdrag men blir en killer när han sätter sig bakom ratten. Som mästare har han rätt att köra med nummer ett nästa år, men han tackar nej. ”Jag stannar på nummer 12, eftersom det är ett väldigt speciellt nummer för mig, men också för att det är ett sätt för mig att hålla fötterna på jorden och förbli ödmjuk”, sa han när han fick frågan om nummer ett. Ett annat skäl är att han är vidskeplig. ”Nummer ett har aldrig varit ett bra nummer för mig. Varje gång jag har haft det har det gått riktigt illa.”

Omkörningen av Charles Leclerc, när Antonelli själv låg fyra, var episk. Loppet hade stoppats med röd flagga efter Valtteri Bottas krasch och startats om med stående start, och varvet efter omstarten, varv 48, dök Antonelli in på insidan av Ferrarin i första kurvan.

Han hade inte behövt göra det, eftersom en niondeplats räckte, men han gjorde det med samma auktoritet som en mycket erfaren förare. ”I det ögonblicket tänkte jag, vet du vad, nu tar jag mer risker”, sa han om beslutet efter omstarten. ”Omkörningen av Charles var avgörande för att komma upp på pallen.”

Under sista varvet lättade han på gasen bakom Hamiltons Ferrari, eftersom han inte längre såg banan ordentligt. ”Redan varvet innan förlorade jag nog två sekunder, för jag grät redan. Jag såg inte klart framåt, på något sätt såg jag två Ferrari genom tårarna.”

Två mästare bar honom

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Hyllningarna från både Verstappen och Hamilton var mycket känslosamma och innehöll många signaler. De lyfte upp honom på sina axlar på pallen, och Hamilton kallade det ett av de mest speciella ögonblick han minns från Mexico City.

En klassisk bild där Kimi Antonelli lyfts upp av två tidigare världsmästare. Foto: Formula1.com

Om Mercedes övertag med de nya motorerna, som konkurrenterna protesterade mot redan i februari, var han rak på sak. ”Jag hoppas att vi nästa år har en motor som faktiskt kan konkurrera med dem. I år har de helt enkelt flugit förbi oss på de flesta raksträckorna.”

Segraren Verstappen pekade på att Antonelli slagit stallkamraten Russell. ”Han är så stabil för sin ålder, gör inga stora misstag och har dessutom slagit sin rutinerade stallkamrat. Han har helt enkelt kört otroligt”, sa Verstappen på presskonferensen efter loppet. ”Han är den välförtjänte mästaren i år.”

Antonelli tänker rama in bilden från pallen. ”Att se så mycket respekt från två fantastiska förare som har skrivit sportens historia är verkligen speciellt”, sa han när han fick frågan om fotot. ”Jag kommer att sätta den på väggen hemma så att jag ser den varje gång jag kommer in.”