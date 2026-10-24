På fredagen meddelade Volvo Cars att 2 500 tjänster ska kapas och att man under tredje kvartalet gick back med över 5 miljarder kronor.
Därför kraschar Volvo Cars: ”Otroligt olyckligt”
De europeiska biltillverkarna – med Volvo Cars i ytterfilen – har tvärnitat.
Donald Trumps tullar, kinesisk konkurrens och produktionsstrul ligger bakom den svenska kollapsen.
Framtiden ser ändå ganska ljus ut, säger Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau till TT.
På fredagen meddelade Volvo Cars att 2 500 tjänster ska kapas och att man under tredje kvartalet gick back med över 5 miljarder kronor.
Beskedet fick den nedkörda aktiekursen att rasa ytterligare drygt 24 procent.
Det är inget enskilt bekymmer som ligger bakom kraschen – problemen finns överallt.
På den viktiga nordamerikanska marknaden har Donald Trump infört tullar, vilket särskilt ställer till det för Volvo som inte har satsat på lokal produktion.
”Importerar i princip alla”
Volvo importerar i princip alla sina bilar till USA, vilket innebär att de blir föremål för tullen på 15 procent.
Dessutom tycks inte den svensk-kinesiska biltillverkarens satsning på elbilar ha tagit amerikanerna med storm.
Den nordamerikanska marknaden är tuff delvis eftersom man tagit bort subventionerna av elbilar. Man säljer inte så mycket elbilar i USA, säger han.
Biltillverkaren ska nu satsa på mer egen produktion i USA för att komma runt tullarna, men frågan är om man hamnat ett steg efter konkurrenterna.
De tyska biltillverkarna har en bättre situation i USA med mer lokal produktion, säger Engellau.
På den kinesiska marknaden är det i princip lika dystert för alla de europeiska biljättarna. Det är för många aktörer som slåss om samma kunder.
De tyska bilmärkena tappar ungefär 40 procent av sin försäljning i Kina. Det är den största marknaden och har också historiskt varit den mest lönsamma, säger han, och tillägger att den kinesiska närvaron även ökat på den europeiska marknaden.
Strul med produktion
Volvo har haft interna problem med produktionen av bilmodellen EX60.
Man har haft svårt att få upp produktionstakten av den nya modellen som varit en framgångssaga vad gäller försäljningen, men nu får man inte ut bilarna till kunderna.
Produktionsstrulet kan inte förklaras med externa faktorer.
Det tror jag inte man kan skylla på någon annan. Man producerar någonting man inte producerat tidigare, vilket innebär att man har inkörningsproblem.
Tajmingen är olycklig.
Det är otroligt olyckligt att det kommer i kombination med de här utomstående faktorerna.
Men Engellau vill inte döma ut Volvo Cars.
I allt mörker som vi upplever nu skulle jag ändå säga att framtiden ser ganska ljus ut utifrån den strategin som är lagd och det man vill göra, säger han.