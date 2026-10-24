Därför kraschar Volvo Cars: ”Otroligt olyckligt”

Framtiden ser ändå ganska ljus ut, säger Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau till TT.

På fredagen meddelade Volvo Cars att 2 500 tjänster ska kapas och att man under tredje kvartalet gick back med över 5 miljarder kronor.

Beskedet fick den nedkörda aktiekursen att rasa ytterligare drygt 24 procent.

Det är inget enskilt bekymmer som ligger bakom kraschen – problemen finns överallt.

På den viktiga nordamerikanska marknaden har Donald Trump infört tullar, vilket särskilt ställer till det för Volvo som inte har satsat på lokal produktion.

”Importerar i princip alla”

Volvo importerar i princip alla sina bilar till USA, vilket innebär att de blir föremål för tullen på 15 procent.

Dessutom tycks inte den svensk-kinesiska biltillverkarens satsning på elbilar ha tagit amerikanerna med storm.

Den nordamerikanska marknaden är tuff delvis eftersom man tagit bort subventionerna av elbilar. Man säljer inte så mycket elbilar i USA, säger han.

ANNONS

Biltillverkaren ska nu satsa på mer egen produktion i USA för att komma runt tullarna, men frågan är om man hamnat ett steg efter konkurrenterna.

De tyska biltillverkarna har en bättre situation i USA med mer lokal produktion, säger Engellau.

På den kinesiska marknaden är det i princip lika dystert för alla de europeiska biljättarna. Det är för många aktörer som slåss om samma kunder.

De tyska bilmärkena tappar ungefär 40 procent av sin försäljning i Kina. Det är den största marknaden och har också historiskt varit den mest lönsamma, säger han, och tillägger att den kinesiska närvaron även ökat på den europeiska marknaden.