Den nya klimatpolitiken kan kosta svenska bilägare tusentals kronor. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se.
Experten varnar: Systemet kan driva upp bensinpriset
Amerikanarnas nya lyxbil gör upp med räckviddsångesten
Biltillverkaren Jeep dammar av ett av sina mest anrika modellnamn och lanserar en helt ny linje som inte bara är elegant utan också banar väg för en helt ny typ av drivlina. Den nya modellen, som nu får de klassiska Jeep-märkena tillbaka, introducerar en unik lösning för eldrivna fordon med en räckviddsförlängande elmotor som lovar …
Bilfiaskot som Dodge försökte dölja
Det var tänkt att bli svaret på Ford Ranchero och El Camino, men Dodge Rampage fick ett kort liv i skuggan av sina kända konkurrenter. Bilen, som var ett vågat försök på pickupmarknaden, har nu blivit en bortglömd kuriositet i bilhistorien. Ramper i skuggan av Ram Dodge Rampage, som debuterade för över 40 år sedan, …
Oväntade vändningen: Elbilsägare drabbas av ny avgiftschock
Regeringen i vårt grannland har bekräftat ett nytt förslag om moms på elbilar som kan leda till att köpare får betala betydligt mer redan nästa år. Förändringen, som föreslås i det kommande statsbudgeten, ska fasas in under två år och har redan väckt starka reaktioner bland elbilsförespråkare. Ett slopande av nuvarande förmåner är på gång, …
Mercedes tar ett jättekliv bakåt – men framåt
Mercedes har presenterat ett koncept som hyllar en svunnen era samtidigt som det sätter en ny standard för framtidens elektriska fordon. Med inspiration från 1930-talets elegans och banbrytande teknik är Vision Iconic mer än en bil – det är en rörlig skulptur som utmanar vår uppfattning om lyx. En glimt av en gyllene era, skriver …
Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet
Den ikoniska modellen var visserligen inte först med tekniken, men den gjorde något som få andra tillverkare klarade av. Bilen har blivit en kultklassiker. Den bortglömda bilen som satte standarden för framtiden Saab 99 Turbo är en bil som, trots sin korta produktionstid mellan 1978 och 1981, hade en monumental inverkan på bilindustrin. Företag som …
Men en expert varnar för att det är för tidigt att slå fast de mest dramatiska siffrorna.
Osäkerheten som styr din bränslekostnad
Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter för bland annat transporter och egenuppvärmning av hus inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2 (Emissions Trading System), står bränslepriserna inför en potentiellt dramatisk förändring.
Systemet, som beräknas starta 2027, tvingar företag som säljer fossila bränslen – som bensin och diesel – att köpa utsläppsrätter för den koldioxid som bränslena genererar.
Denna kostnad förväntas i stor utsträckning föras över direkt till konsumenterna, vilket leder till högre priser vid bensinpumpen, skriver Dagens PS och E55.
Övergången markerar ett skifte från politiskt satta drivmedelsskatter till en mer marknadsdriven prissättning av koldioxidutsläpp.
Syftet är att påskynda den nödvändiga klimatomställningen.
Ingenjörerna bygger vad Porsche backade från
En nederländsk startup tar sig an utmaningen att återskapa en bortglömd experimentanda från 60-talet, inspirerad av Porsches legendariska 904 Carrera GTS.
Marknadspriset som sätter gränsen
Många har spekulerat i hur högt bensinpriset kan stiga till följd av ETS 2.
Bilexperten Ronny Svensson har nämnt en siffra på uppåt 35 kronor per liter, något som Konjunkturinstitutet också har beräknat i sina studier, då under antagandet att prisinstrumentet är det enda verktyget som används för att nå Sveriges klimatmål.
Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige, tonar dock ner de mest dramatiska förutsägelserna i en intervju med Dagens PS.
“Det finns flera som har resonerat kring höga drivmedelspriser som krävs när det fossila ska fasas ut. De sista fossila utsläppen behöver prissättas högt för att fasas ut . Sedan är det ju inte sagt att det är bara ett pris på koldioxid som ska uppnå det, kompletterande åtgärder minskar behovet av ett högt pris” säger Gunnarsson.
Han påpekar att utsläppshandelssystemet är marknadsbaserat, vilket gör det svårt att dementera att en viss prisnivå kommer inträffa i det, men också att priset är rörligt och baseras på tillgång och efterfrågan.
Systemet är riggat för att stegvis minska antalet utsläppsrätter år för år.
“Det är ju vad någon är villig att betala och vilken tillgång det finns på produkten, det vill säga möjligheten att släppa utPriset kommer vara olika för olika tidpunkter och sannolikt öka över tid, systemet är riggat för att från början, 2027 ha väldigt många utsläppsrätter. Därefter minskar antalet varje år” förklarar han.
Oväntade vändningen: Elbilsägare drabbas av ny avgiftschock
Regeringen i vårt grannland har bekräftat ett nytt förslag om moms på elbilar som kan leda till att köpare får betala betydligt mer redan nästa år.
Nya terminspriser talar för höjning
Enligt Gunnarsson fanns det tidigt förväntningar på en mer måttlig, mjuk, start men nu finns det indikationer som tyder på att priserna redan initialt kommer att påverkas lite mer av systemet:
- När kommissionen presenterade förslaget talades det om priser på utsläppsrätter som skulle leda till en höjning på 1,50 kronor per liter de första åren, och kanske upp mot 5 kronor per liter i mitten av 2030-talet. Direktivet innehåller också mekanismer för att dämpa höga priser.
- En form av terminshandel har sedan dess öppnats för att köpa löften om framtida utsläppsrätter. Även om handeln varit mycket begränsad, talar utsläppspriserna där för en ökning på 2 till 2,50 kronor, kanske upp mot 3 kronor per liter bensin och diesel under 2027-2028.
Det nya systemet inkluderade också ett mjukt pristak vid 45 euro per ton, vilket uppindexerat är knappt 60 euro per ton. Detta pristak skulle, när det infördes, kicka in vid en prisökning på cirka 1,50 till 2 kronor per liter.
Konjunkturinstitutet har i sitt basscenario räknat med en ökning på 1,32 kronor per liter för bensin och 1,41 kronor för diesel exkl. moms. I ett mer pessimistiskt scenario ser de prishöjningar på mellan 3,36 och 3,59 kronor per liter exkl. moms.
Åtminstone 16 medlemsstater har under sommaren utryckt oro över systemets effekter och i ett brev till EU-kommissionen lyft behovet av åtgärder som gör systemet mer stabilt och undviker höga priser.
Så blir priset en rörlig komponent
Till skillnad från tidigare politiska beslut om skatter och avgifter, är priset på utsläppsrätterna inte en fast siffra utan en rörlig, börshandlad produkt i hela Europa.
“Kort kan man säga att det kommer att finnas ett sånt här pris på utsläppsrätter som är detsamma i hela Europa. Men det priset är rörligt från dag till dag. Utsläppsrätten blir en börshandlad produkt,” klargör Gunnarsson.
För att sälja en liter bensin måste företagen köpa en utsläppsrätt. Priset på den utsläppsrätten kan vara 50 euro ena dagen och 60 euro andra dagen, beroende på hur många som handlar.
Detta innebär att priset på utsläppsrätter blir en ny, rörlig komponent i det svenska drivmedelspriset.
Amerikanarnas nya lyxbil gör upp med räckviddsångesten
Biltillverkaren Jeep dammar av ett av sina mest anrika modellnamn och lanserar en helt ny linje som inte bara är elegant utan också banar väg för en helt
Politiken avgör slutnotan
Hur snabbt bensinpriset stiger beror på Europas och Sveriges politiska agerande utöver ETS 2.
“Om omställningen fossilt till fossilfritt går snabbare, då kommer det bli ett mindre tryck upp på priset på utsläppsrätter framöver och om omställningen istället går långsammare ökar trycket på priset,” säger Gunnarsson.
Om det genomförs mer riktade åtgärder för att tex öka antalet elbilar, värmepumpar eller andra åtgärder som minskar behovet av fossila bränslen och därigenom får ner utsläppen, minskar trycket på utsläppshandelspriset att stiga dramatiskt.
De mest extrema prognoserna, såsom 35 kronor per liter, bygger på en förutsättning att priset på koldioxid ensamt ska driva fram klimatomställningen.
Om politiker väljer att införa fler incitament och stöd, i stället för att enbart förlita sig på dyrare bensin, kan slutnotan bli betydligt lägre för svenska bilister.
Mercedes tar ett jättekliv bakåt – men framåt
Mercedes har presenterat ett koncept som hyllar en svunnen era samtidigt som det sätter en ny standard för framtidens elektriska fordon. Med inspiration
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
