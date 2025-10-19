Experten varnar: Systemet kan driva upp bensinpriset

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Marknadspriset som sätter gränsen

ANNONS

Många har spekulerat i hur högt bensinpriset kan stiga till följd av ETS 2.

Bilexperten Ronny Svensson har nämnt en siffra på uppåt 35 kronor per liter, något som Konjunkturinstitutet också har beräknat i sina studier, då under antagandet att prisinstrumentet är det enda verktyget som används för att nå Sveriges klimatmål.

Viktor Gunnarsson, ansvarig för konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige, tonar dock ner de mest dramatiska förutsägelserna i en intervju med Dagens PS.

“Det finns flera som har resonerat kring höga drivmedelspriser som krävs när det fossila ska fasas ut. De sista fossila utsläppen behöver prissättas högt för att fasas ut . Sedan är det ju inte sagt att det är bara ett pris på koldioxid som ska uppnå det, kompletterande åtgärder minskar behovet av ett högt pris” säger Gunnarsson.

Han påpekar att utsläppshandelssystemet är marknadsbaserat, vilket gör det svårt att dementera att en viss prisnivå kommer inträffa i det, men också att priset är rörligt och baseras på tillgång och efterfrågan.

Systemet är riggat för att stegvis minska antalet utsläppsrätter år för år.

“Det är ju vad någon är villig att betala och vilken tillgång det finns på produkten, det vill säga möjligheten att släppa utPriset kommer vara olika för olika tidpunkter och sannolikt öka över tid, systemet är riggat för att från början, 2027 ha väldigt många utsläppsrätter. Därefter minskar antalet varje år” förklarar han.

Nya terminspriser talar för höjning

ANNONS

Enligt Gunnarsson fanns det tidigt förväntningar på en mer måttlig, mjuk, start men nu finns det indikationer som tyder på att priserna redan initialt kommer att påverkas lite mer av systemet:

När kommissionen presenterade förslaget talades det om priser på utsläppsrätter som skulle leda till en höjning på 1,50 kronor per liter de första åren, och kanske upp mot 5 kronor per liter i mitten av 2030-talet. Direktivet innehåller också mekanismer för att dämpa höga priser.

En form av terminshandel har sedan dess öppnats för att köpa löften om framtida utsläppsrätter. Även om handeln varit mycket begränsad, talar utsläppspriserna där för en ökning på 2 till 2,50 kronor, kanske upp mot 3 kronor per liter bensin och diesel under 2027-2028.

Det nya systemet inkluderade också ett mjukt pristak vid 45 euro per ton, vilket uppindexerat är knappt 60 euro per ton. Detta pristak skulle, när det infördes, kicka in vid en prisökning på cirka 1,50 till 2 kronor per liter.

Konjunkturinstitutet har i sitt basscenario räknat med en ökning på 1,32 kronor per liter för bensin och 1,41 kronor för diesel exkl. moms. I ett mer pessimistiskt scenario ser de prishöjningar på mellan 3,36 och 3,59 kronor per liter exkl. moms.

Åtminstone 16 medlemsstater har under sommaren utryckt oro över systemets effekter och i ett brev till EU-kommissionen lyft behovet av åtgärder som gör systemet mer stabilt och undviker höga priser.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Så blir priset en rörlig komponent

Till skillnad från tidigare politiska beslut om skatter och avgifter, är priset på utsläppsrätterna inte en fast siffra utan en rörlig, börshandlad produkt i hela Europa.

“Kort kan man säga att det kommer att finnas ett sånt här pris på utsläppsrätter som är detsamma i hela Europa. Men det priset är rörligt från dag till dag. Utsläppsrätten blir en börshandlad produkt,” klargör Gunnarsson.

ANNONS

För att sälja en liter bensin måste företagen köpa en utsläppsrätt. Priset på den utsläppsrätten kan vara 50 euro ena dagen och 60 euro andra dagen, beroende på hur många som handlar.

Detta innebär att priset på utsläppsrätter blir en ny, rörlig komponent i det svenska drivmedelspriset.

Politiken avgör slutnotan

Hur snabbt bensinpriset stiger beror på Europas och Sveriges politiska agerande utöver ETS 2.

“Om omställningen fossilt till fossilfritt går snabbare, då kommer det bli ett mindre tryck upp på priset på utsläppsrätter framöver och om omställningen istället går långsammare ökar trycket på priset,” säger Gunnarsson.

Om det genomförs mer riktade åtgärder för att tex öka antalet elbilar, värmepumpar eller andra åtgärder som minskar behovet av fossila bränslen och därigenom får ner utsläppen, minskar trycket på utsläppshandelspriset att stiga dramatiskt.

De mest extrema prognoserna, såsom 35 kronor per liter, bygger på en förutsättning att priset på koldioxid ensamt ska driva fram klimatomställningen.

Om politiker väljer att införa fler incitament och stöd, i stället för att enbart förlita sig på dyrare bensin, kan slutnotan bli betydligt lägre för svenska bilister.

ANNONS

Missa inte:

Dessa hushåll kan få 54 000 kronor i klimatbonus 2026. E55

EU tar fighten med flygbolagen – gratis kabinväska. News 55

Experternas varning: Ditt jobbtest kan vara en fälla. Realtid