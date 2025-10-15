Regeringen i vårt grannland har bekräftat ett nytt förslag om moms på elbilar som kan leda till att köpare får betala betydligt mer redan nästa år.
Oväntade vändningen: Elbilsägare drabbas av ny avgiftschock
Förändringen, som föreslås i det kommande statsbudgeten, ska fasas in under två år och har redan väckt starka reaktioner bland elbilsförespråkare.
Ett slopande av nuvarande förmåner är på gång, vilket signalerar ett trendbrott på en marknad som domineras av nollutsläppsbilar.
Så slår nya momsgränsen mot elbilsägare
Enligt regeringens budgetförslag, som publicerades under morgonen, kommer en ny gräns för moms på elbilar att införas den 1 januari 2026. Denna gräns sätts till 300 000 kronor.
Det innebär att moms bara kommer att tas ut på den del av bilens pris som överstiger 300 000 kronor, skriver tidningen.
Detta är dock bara en övergångsfas. Redan ett år senare, den 1 januari 2027, föreslås hela momsundantaget att tas bort. Då ska elbilar behandlas som alla andra varor och beläggas med 25 procent moms från första kronan.
“Vi har haft som mål att alla nya personbilar ska vara elektriska 2025, och med en elbilandel på 95 procent i år kan vi säga att målet i praktiken är nått. Därför är tiden mogen för att fasa ut fördelarna”, citeras finansministern Jens Stoltenberg i ett pressmeddelande.
Han fortsätter med att förklara att det “varken är bra för miljön eller statsfinanserna att stödja köp av nya personbilar framför annat konsumtion. Vi föreslår därför i första omgången att reducera stödet, innan det fasas helt ut. Detta kommer ge oss möjlighet att prioritera att reducera andra skatter och avgifter.”
Prisökning på tiotusentals kronor
I ett uttalande uppges att förslaget innebär att elbilar som kostar mer än 500 000 kronor får en avgiftsökning på 50 000 kronor.
Bilar med lägre pris får en lägre avgiftsökning.
Denna förändring ska även omfatta bilar som redan är beställda, men som levereras under 2026.
Förslaget inkluderar också en höjning av engångsavgiften på bilar med förbränningsmotorer, för att bibehålla incitamentet att köpa elbilar.
Experten varnar för konsekvenserna
Den snabba utfasningen av subventionerna har mötts av kritik. I Norge har elbilar blivit normen för nybilsförsäljning, vilket skapat en intensiv debatt om framtida bilavgifter.
Nils Sødal, seniorkommunikationsrådgivare på NAF, Norges Automobil-Forbund, uppmanar politikerna att “ha is i magen” och inte låta frestelsen att finansiera vallöften genom att öka bilisternas börda styra besluten, skriver Dagens PS i en tidigare artikel.
Sødal betonar att en fortsatt låg beskattning är avgörande för att driva omställningen av bilparken. Politikerna riskerar att stoppa den positiva utvecklingen om de återgår till en tid då bilavgifter var en stor statlig inkomstkälla.
Han menar att klimatpolitiken måste prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska vinster när framtidens bilavgiftssystem utformas.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
