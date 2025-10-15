Oväntade vändningen: Elbilsägare drabbas av ny avgiftschock

Förändringen, som föreslås i det kommande statsbudgeten, ska fasas in under två år och har redan väckt starka reaktioner bland elbilsförespråkare.

Ett slopande av nuvarande förmåner är på gång, vilket signalerar ett trendbrott på en marknad som domineras av nollutsläppsbilar.

Så slår nya momsgränsen mot elbilsägare

Enligt regeringens budgetförslag, som publicerades under morgonen, kommer en ny gräns för moms på elbilar att införas den 1 januari 2026. Denna gräns sätts till 300 000 kronor.

Det innebär att moms bara kommer att tas ut på den del av bilens pris som överstiger 300 000 kronor, skriver tidningen.

Detta är dock bara en övergångsfas. Redan ett år senare, den 1 januari 2027, föreslås hela momsundantaget att tas bort. Då ska elbilar behandlas som alla andra varor och beläggas med 25 procent moms från första kronan.

“Vi har haft som mål att alla nya personbilar ska vara elektriska 2025, och med en elbilandel på 95 procent i år kan vi säga att målet i praktiken är nått. Därför är tiden mogen för att fasa ut fördelarna”, citeras finansministern Jens Stoltenberg i ett pressmeddelande.

Han fortsätter med att förklara att det “varken är bra för miljön eller statsfinanserna att stödja köp av nya personbilar framför annat konsumtion. Vi föreslår därför i första omgången att reducera stödet, innan det fasas helt ut. Detta kommer ge oss möjlighet att prioritera att reducera andra skatter och avgifter.”