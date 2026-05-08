Ett nytt koncept för en så kallad gigayacht har väckt stor uppmärksamhet i designvärlden. Den brittiska designstudion ThirtyC har tagit inspiration från Star Wars och presenterar ett futuristiskt yachtkoncept som kombinerar lyx, teknik och populärkultur i en ovanligt spektakulär form.
Star Wars-inspirerad gigayacht – lyx möter sci-fi
Världen rika fortsätter att visa upp sig på sina superyachter, även om det numera lutar mer mot att synas genom coola upplevelser.
Dagens PS har följt världens gigayachter, som Ulyssia, världens största privatyacht med boende året om.
Ny trend bland superyachter
Nu landar en ny trend på designbordet.
Denna gång handlar det om designidé som visar hur extremt avancerade superyachter kan se ut. Precis som flera tidigare projekt från ThirtyC där sci-fi-estetik möter marin ingenjörskonst. ThirtyC har sedan 2015 återkommande tagit fram Star Wars-inspirerade yachter.
Det handlar dock om ett idéprojekt, och inte ett varv som bygger yachter till försäljning.
”Vi kände att vi kunde lägga till lite skoj i vår bransch. De flesta av oss kände till Star Wars när vi växte upp, så det verkade vara ett bra sätt att lägga till lite lätt humor till vad som ibland kan bli mycket seriösa superyachtprojekt”, säger studions grundare och kreativa chef Rob Armstrong till Robb Report.
Släpper nya temaprojekt
Varje år släpper ThirtyC ett Star Wars-temakoncept och har tidigare satsat på kända namn som Darth Vader, prinsessan Leia och Chewbacca till sina konceptyachter.
I år har företaget avslöjat en enorm 149 meter lång gigayacht inspirerad av Imperiets ikoniska Star Destroyers, som har dykt upp i samtliga Star Wars-trilogier.
Kantiga linjer från för till akter
Yachten har samma kilformade silhuett som rymdskeppet, med skarpa, kantiga linjer som löper från för till akter.
Den pilliknande designen skulle göra det möjligt för den att ”skära genom vatten som en ljussabel genom en sprängdörr”, enligt designstudion.
Yachten är också utrustad med en dold hangar om du skulle behöva en snabb flykt från fienden.
Den blir alltså ett koncept – som dock kommer få Star Wars-fans världen över att jubla av glädje.
