Star Wars-inspirerad gigayacht – lyx möter sci-fi

Släpper nya temaprojekt

Varje år släpper ThirtyC ett Star Wars-temakoncept och har tidigare satsat på kända namn som Darth Vader, prinsessan Leia och Chewbacca till sina konceptyachter.

I år har företaget avslöjat en enorm 149 meter lång gigayacht inspirerad av Imperiets ikoniska Star Destroyers, som har dykt upp i samtliga Star Wars-trilogier.

Kantiga linjer från för till akter

Yachten har samma kilformade silhuett som rymdskeppet, med skarpa, kantiga linjer som löper från för till akter.

Den pilliknande designen skulle göra det möjligt för den att ”skära genom vatten som en ljussabel genom en sprängdörr”, enligt designstudion.

Yachten är också utrustad med en dold hangar om du skulle behöva en snabb flykt från fienden.

Den blir alltså ett koncept – som dock kommer få Star Wars-fans världen över att jubla av glädje.

