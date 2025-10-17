Amerikanarnas nya lyxbil gör upp med räckviddsångesten

Den nya modellen, som nu får de klassiska Jeep-märkena tillbaka, introducerar en unik lösning för eldrivna fordon med en räckviddsförlängande elmotor som lovar att eliminera räckviddsångest.

Det nya draget från Jeep rensar upp en tidigare förvirrande modellflora och sätter den amerikanska bjässen i en ny position på lyxsuv-marknaden, med ett startpris som gör den mer tillgänglig för köpare.

Lyxsuv-linjen blir tydligare

Jeeps stora tre-radiga bil har historiskt sett burit vikten av amerikanskt fordonsaristokrati, med föregångare som introducerades årtionden före konkurrenter som Escalade och Navigator.

När namnet återupplivades 2021 skapade Stellantis en förvirrande tvådelad uppställning med Wagoneer och Grand Wagoneer.

De har städat upp i modellprogrammet också och gjort det lättare. (Foto: Stellantis)

För modellåret 2026 städar Jeep upp i ledet.

Wagoneer-namnet är borta och ersätts av en strömlinjeformad Grand Wagoneer-linje som äntligen bär Jeep-märken och startar på under $65 000.

Denna konsolidering är välkommen. Tidigare stod köpare inför ett Wagoneer kontra Grand Wagoneer-beslut, följt av att navigera mellan Series I, II och III utrustningsnivåer. Nu är det mer rakt på sak med Grand Wagoneer, Limited Altitude och Summit Obsidian.

Varje trimnivå kan specificeras i 4×2, 4×4 eller konfigurationer med lång hjulbas.