Biltillverkaren Jeep dammar av ett av sina mest anrika modellnamn och lanserar en helt ny linje som inte bara är elegant utan också banar väg för en helt ny typ av drivlina.
Amerikanarnas nya lyxbil gör upp med räckviddsångesten
Den nya modellen, som nu får de klassiska Jeep-märkena tillbaka, introducerar en unik lösning för eldrivna fordon med en räckviddsförlängande elmotor som lovar att eliminera räckviddsångest.
Det nya draget från Jeep rensar upp en tidigare förvirrande modellflora och sätter den amerikanska bjässen i en ny position på lyxsuv-marknaden, med ett startpris som gör den mer tillgänglig för köpare.
Lyxsuv-linjen blir tydligare
Jeeps stora tre-radiga bil har historiskt sett burit vikten av amerikanskt fordonsaristokrati, med föregångare som introducerades årtionden före konkurrenter som Escalade och Navigator.
När namnet återupplivades 2021 skapade Stellantis en förvirrande tvådelad uppställning med Wagoneer och Grand Wagoneer.
För modellåret 2026 städar Jeep upp i ledet.
Wagoneer-namnet är borta och ersätts av en strömlinjeformad Grand Wagoneer-linje som äntligen bär Jeep-märken och startar på under $65 000.
Denna konsolidering är välkommen. Tidigare stod köpare inför ett Wagoneer kontra Grand Wagoneer-beslut, följt av att navigera mellan Series I, II och III utrustningsnivåer. Nu är det mer rakt på sak med Grand Wagoneer, Limited Altitude och Summit Obsidian.
Varje trimnivå kan specificeras i 4×2, 4×4 eller konfigurationer med lång hjulbas.
Dubbla drivlinor – en med över 500 miles räckvidd
Standarddrivlinan kommer från Stellantis 3,0-liters Hurricane twin-turbo inline-sex, som producerar 420 hästkrafter.
Den högeffektsversionen är borta, delvis för att Jeep introducerar något betydligt mer intressant: en räckviddsförlängande elvariant (REEV) som anländer senare under modellåret.
REEV-systemet, som lånar teknik från Ram 1500 REV, kombinerar ett 92-kWh batteripaket med en 3,6-liters V6-generator. Resultatet är 647 hästkrafter, ett påstått sprint till 60 miles per timme (cirka 96,5 kilometer per timme) på 5,0 sekunder, och över 500 miles i total räckvidd.
Cirka 150 av dessa miles (ungefär 240 kilometer) kommer från ren eldrift, där bensinmotorn bara går in vid behov för att hålla batteriet laddat.
Detta system lovar att ge både prestanda och den räckvidd som kunder förväntar sig i stora fordon.
Skarpare design och mer lyx inuti
Exteriören har fått en uppdatering med en mer fyrkantig front, upphöjda strålkastare och en belyst sju-slits grill som lånar element från den elektriska Wagoneer S.
LED-belysning i full bredd fram och bak ger Grand Wagoneer ett mer sammanhängande utseende. Ett välkommet skifte mot modern lyx är elimineringen av all kromdetaljering.
De Jeep-märken som saknades på den ursprungliga nylanseringen sitter nu stolt på motorhuven och bakluckan.
Invändigt är förändringarna minimala men genomtänkta. En större head-up display, med dubbelt så långt virtuellt bildavstånd som tidigare versioner, debuterar på högre utrustningsnivåer.
Nya interiörfärger som Dark Ruby Red lägger till känsla för Summit Reserve. Detaljer som öppenporig Dark Waxed Walnut-träbeklädnad och quiltat Palermo-läder höjer lyxkänslan, liksom det valfria McIntosh-ljudsystemet med 23 högtalare.
Pris och tillgänglighet
Produktionen av den Hurricane-drivna 2026 Grand Wagoneer startar senare i år. REEV-varianten följer vid ett ospecificerat datum.
Basmodellerna börjar på cirka 610 800 svenska kronor (inklusive destinationsavgift), medan konfigurationer med lång hjulbas lägger till $3 000, vilket är ungefär 28 300 kronor.
Limited Altitude landar på cirka 694 800 kronor, och den toppspecificerade Summit Obsidian kostar cirka 904 000 kronor före tillval.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
