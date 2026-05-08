Spirit P70 – träyachten som kallas “havets Rolls-Royce”

Längre resor utan stopp

Yachten drivs av dubbla dieselmotorer och kan nå topphastigheter runt 23–25 knop. Samtidigt är räckvidden imponerande – upp till 1 000 nautiska mil vid marschfart, vilket gör den idealisk för längre resor utan stopp.

Påminner om lyxigt vardagsrum

Interiören är minst lika imponerande som utsidan. Här dominerar mahogny, handpolerat trä och exklusiva detaljer. Bara lackeringen av träinredningen tog flera månader och krävde ett team av hantverkare. Resultatet är en miljö som påminner mer om ett lyxigt vardagsrum än en traditionell båt.

Interiören påminner mer om ett lyxigt vardagsrum än en traditionell båt. (Foto: Spirit Yachts)

Layouten är också genomtänkt.

Yachten rymmer flera kabiner, sociala ytor och ett upphöjt styrhus som ger god sikt över havet. Samtidigt finns moderna funktioner som stabiliseringssystem och avancerad teknik för komfort och säkerhet under längre resor.

Modern tolkning av lyxbåt

Trots sin klassiska stil är Spirit P70 alltså ingen nostalgisk kopia – utan en modern tolkning av hur lyxbåtar kan se ut. Kombinationen av traditionellt hantverk och ny teknik gör den unik i en bransch där många båtar annars börjar likna varandra.

Priset speglar exklusiviteten.

När modellen var ny låg kostnaden runt 4,5 miljoner pund, vilket placerar den i det absoluta toppsegmentet för motorbåtar.

Sammanfattningsvis är Spirit P70 mer än bara en båt – det är ett flytande konstverk.

Den visar att lyx inte bara handlar om storlek och hastighet, utan också om detaljer, material och känsla, enligt Motorboat & Yachting.

Det är just den balansen som gjort att den ofta beskrivs som en av världens mest stilfulla och coola motorbåtar.

Spirit P70 är mer än bara en båt – den är ett flytande konstverk. (Foto: Spirit Yachts)

