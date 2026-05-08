I en värld där moderna motorbåtar ofta byggs i glasfiber och fokuserar på fart och funktion sticker Spirit P70 ut som något helt annat. Den har beskrivits som “Rolls-Royce bland yachter” – och det är inte svårt att förstå varför. Här möts klassiskt hantverk, avancerad teknik och en tydlig vision om lyx.
Spirit P70 – träyachten som kallas “havets Rolls-Royce”
Yachten byggdes för sex år sedan av brittiska Spirit Yachts, som är mest kända för att vara James Bonds favorityacht. Den är designad för en specifik ägare med ett tydligt krav: att kunna färdas långa sträckor, från Storbritannien till Östersjön, utan att kompromissa med komfort eller stil.
Resultatet är en motorbåt på drygt 21 meter som kombinerar klassisk estetik med modern ingenjörskonst.
Det tillhör helt klart listan över världens coolaste yachter.
Lätt i vikten
Konstruktionen är särskilt unik.
Skrovet består av en avancerad trä-epoxikomposit med material som sapele, douglasgran och tunna träfanér. Trots att trä ofta förknippas med tyngd är båten förvånansvärt lätt – ungefär hälften så tung som vissa jämförbara båtar i samma storlek. Det gör att den kan använda mindre motorer och ändå leverera hög prestanda.
Längre resor utan stopp
Yachten drivs av dubbla dieselmotorer och kan nå topphastigheter runt 23–25 knop. Samtidigt är räckvidden imponerande – upp till 1 000 nautiska mil vid marschfart, vilket gör den idealisk för längre resor utan stopp.
Påminner om lyxigt vardagsrum
Interiören är minst lika imponerande som utsidan. Här dominerar mahogny, handpolerat trä och exklusiva detaljer. Bara lackeringen av träinredningen tog flera månader och krävde ett team av hantverkare. Resultatet är en miljö som påminner mer om ett lyxigt vardagsrum än en traditionell båt.
Layouten är också genomtänkt.
Yachten rymmer flera kabiner, sociala ytor och ett upphöjt styrhus som ger god sikt över havet. Samtidigt finns moderna funktioner som stabiliseringssystem och avancerad teknik för komfort och säkerhet under längre resor.
Modern tolkning av lyxbåt
Trots sin klassiska stil är Spirit P70 alltså ingen nostalgisk kopia – utan en modern tolkning av hur lyxbåtar kan se ut. Kombinationen av traditionellt hantverk och ny teknik gör den unik i en bransch där många båtar annars börjar likna varandra.
Priset speglar exklusiviteten.
När modellen var ny låg kostnaden runt 4,5 miljoner pund, vilket placerar den i det absoluta toppsegmentet för motorbåtar.
Sammanfattningsvis är Spirit P70 mer än bara en båt – det är ett flytande konstverk.
Den visar att lyx inte bara handlar om storlek och hastighet, utan också om detaljer, material och känsla, enligt Motorboat & Yachting.
Det är just den balansen som gjort att den ofta beskrivs som en av världens mest stilfulla och coola motorbåtar.
