Ingenjörerna bygger vad Porsche backade från

Företaget Aerfal Automotive använder den mer tillgängliga 914-plattformen för att bygga vad de kallar Æ94 – en modern tolkning med en extremt sällsynt motorkonfiguration.

Nu väntas prototyper och framtida priser för den unika bilen.

Återupplivar porsches experimentella boxermotor

Porsches 904 Carrera GTS var inte bara en vacker bil från 60-talet, utan den bevisade att Stuttgart kunde konkurrera i långloppsracing med smart teknik och en kaross i glasfiber – en nyhet för märket.

Endast 106 exemplar lämnade fabriken mellan 1964 och 1965, och endast tre fick den åttacylindriga boxer-motorn som härstammade från Formel 1.

Retrovibbar i inredningen. Helt klart en flirt med Porsches anor. (Foto: Aerfal Automotive)

Aerfal Automotive, den nederländska startupen, vill nu fånga denna experimentella anda genom sin Æ94.

Men istället för att bara stoppa in en modern motor, återupplivar Aerfal den 904:ans mest sällsynta motorkonfiguration: en luftkyld, naturligt aspirerad Boxer-motor.

Denna specialbyggda motor kommer att ha en volym på 4,0 liter (dubbelt så stor som originalets 2,0 liter) och producera hela 400 hästkrafter.

ANNONS

Utvecklingen hanteras enligt uppgift av motorspecialister i Storbritannien, med rykten som pekar på inblandning från Cosworth, en leverantör till Porsche Motorsport.