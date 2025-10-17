En nederländsk startup tar sig an utmaningen att återskapa en bortglömd experimentanda från 60-talet, inspirerad av Porsches legendariska 904 Carrera GTS.
Ingenjörerna bygger vad Porsche backade från
Företaget Aerfal Automotive använder den mer tillgängliga 914-plattformen för att bygga vad de kallar Æ94 – en modern tolkning med en extremt sällsynt motorkonfiguration.
Nu väntas prototyper och framtida priser för den unika bilen.
Återupplivar porsches experimentella boxermotor
Porsches 904 Carrera GTS var inte bara en vacker bil från 60-talet, utan den bevisade att Stuttgart kunde konkurrera i långloppsracing med smart teknik och en kaross i glasfiber – en nyhet för märket.
Endast 106 exemplar lämnade fabriken mellan 1964 och 1965, och endast tre fick den åttacylindriga boxer-motorn som härstammade från Formel 1.
Aerfal Automotive, den nederländska startupen, vill nu fånga denna experimentella anda genom sin Æ94.
Men istället för att bara stoppa in en modern motor, återupplivar Aerfal den 904:ans mest sällsynta motorkonfiguration: en luftkyld, naturligt aspirerad Boxer-motor.
Denna specialbyggda motor kommer att ha en volym på 4,0 liter (dubbelt så stor som originalets 2,0 liter) och producera hela 400 hästkrafter.
Utvecklingen hanteras enligt uppgift av motorspecialister i Storbritannien, med rykten som pekar på inblandning från Cosworth, en leverantör till Porsche Motorsport.
Byggd i samarbete med experter
Aerfal står inte ensamma i projektet. Porsche-specialisten Tuthill, kända för bland annat den 11 000-varviga 911K, hanterar chassidynamik och fjädringsinställning.
Samtidigt förstärks det donerade 914-chassit av Multimatic, samtidigt som dess ursprungliga chassinummer behålls.
Komponenter från ledande tillverkare som Brembo, Michelin, BBS, Bilstein och Momo kompletterar bygget. Detta säkerställer att Æ94 inte bara är ett snyggt koncept, utan också en seriös bil att köra.
Interiören har ritats av den franska designern Alan Derosier och kombinerar vegetabiliskt garvat läder, titan och vaxbehandlade ytor med analog instrumentering.
Det nämns till och med att en “prestigefylld urmakare” utvecklar instrumentgruppen tillsammans med en matchande kronograf.
914 som grund
Att använda 914 som bas är ett pragmatiskt val. Med nästan 119 000 enheter tillverkade mellan 1969 och 1976 är den oändligt mycket mer tillgänglig än att försöka hitta en original 904.
Viktigare är att båda bilarna delar DNA som mittmotorbilar, vilket gör 914 till en logisk startpunkt för vad Aerfal ser som den 904 som Porsches ingenjörer kanske hade byggt med dagens verktyg.
I dagsläget existerar Æ94 i renderingar, men en prototyp är på väg.
Förhandsbeställningar öppnar snart, även om prissättning och produktionsantal fortfarande är hemliga.
Specifikationer för Aerfal Æ94:
- Motor: Luftkyld Boxer
- Volym: 4,0 liter
- Effekt: 400 hästkrafter
- Chassi: Förstärkt Porsche 914 (ursprungligt chassinummer behålls)
- Partners: Tuthill (fjädring/dynamik), Multimatic (chassi), Cosworth (ryktas om motorutveckling)
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
