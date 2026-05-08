Den avskalade, jättebilliga, pickupen från amerikanska Slate börjar bli redo för produktion. Men räcker bilens unika enkelhet till att locka kunder när begagnatmarknadens priser pressas?
Så står sig den urbilliga pickupen mot begagnatmarknaden
Måste elbilar vara sprängfyllda med digitala skärmar, AI-hjälpredor och annat toppmodernt krimskrams? Svaret är nej.
I Warzaw, nej inte den polska huvudstaden – utan dess namne i amerikanska Indiana, börjar en spännande dröm närma sig verklighet.
Den Jeff Bezos-backade elbilstillverkaren Slate börjar få ordning på sin fabrik och bolaget själva uppger att produktionsstarten är planerad innan årsskiftet.
I Slates instegs-pickup finns inte en infotainmentskärm så långt ögat kan nå, rutorna rullas ned med handkraft och radio kan du helt enkelt glömma. AC likaså.
Det en köpare får för de cirka 28 000 dollar som bilen tidigare uppgetts kosta (exakta siffror kommer i juni) är den absoluta grunden till vad en el-pickup ska vara: Motor, batteri, fyra hjul, hytt och en bädd – allt annat är tillval.
Är den billig nog?
Vd:n Christine Barman var säker redan för ett år sedan att marknaden skulle välkomna Slate med öppna armar.
Hon uttryckte då att många konsumenter känner sig överväldigade av den ständigt ökande komplexiteten i moderna bilar och längtar efter ett fordon som bara fungerar, utan en massa distraherande lull-lull.
Men frågan är om priset, respektive enkelheten, kommer att vara tillräckligt för att locka kunderna.
För drygt 300 000 kr går det idag att hitta flera begagnade Maxus T90 EV från 2022 och 2023 med ungefär 800–6000 mil på mätaren.
Då får du 88,5 kWh-batteriet och 180 hk under huven, för att inte tala om AC och radio.
I Slates pickup får du cirka 20 extra hästkrafter och ett batteri med kapacitet om 52,7 kWh.
Flera av de begagnade Maxusarna kan dra 1000 kg, motsvarande siffra för Slate verkar vara drygt hälften.
I en Maxus klämmer jag lätt in hela familjen, medan Slate bara har två säten i hytten.
Slates approach är ett starkt statement (som jag absolut ställer mig bakom, less is more), men är det mina egna hårt förvärvade slantar som står på spel – ja, då vinner en begagnad Maxus idag.