Så står sig den urbilliga pickupen mot begagnatmarknaden

Den Jeff Bezos-backade elbilstillverkaren Slate börjar få ordning på sin fabrik och bolaget själva uppger att produktionsstarten är planerad innan årsskiftet.

I Slates instegs-pickup finns inte en infotainmentskärm så långt ögat kan nå, rutorna rullas ned med handkraft och radio kan du helt enkelt glömma. AC likaså.

Det en köpare får för de cirka 28 000 dollar som bilen tidigare uppgetts kosta (exakta siffror kommer i juni) är den absoluta grunden till vad en el-pickup ska vara: Motor, batteri, fyra hjul, hytt och en bädd – allt annat är tillval.

Är den billig nog?

Vd:n Christine Barman var säker redan för ett år sedan att marknaden skulle välkomna Slate med öppna armar.

Hon uttryckte då att många konsumenter känner sig överväldigade av den ständigt ökande komplexiteten i moderna bilar och längtar efter ett fordon som bara fungerar, utan en massa distraherande lull-lull.

Men frågan är om priset, respektive enkelheten, kommer att vara tillräckligt för att locka kunderna.

För drygt 300 000 kr går det idag att hitta flera begagnade Maxus T90 EV från 2022 och 2023 med ungefär 800–6000 mil på mätaren.