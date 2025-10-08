Den nya klimatpolitiken kan kosta bilägare tusenlappar. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se.
Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta
Mest läst i kategorin
Varning: Hälften av elbilarna underkänns på besiktningen
Ny statistik visar att elbilarna har svårare att klara besiktningen än fossildrivna fordon. Upp till hälften av vissa modeller underkänns direkt. Elbilar blir allt vanligare på de nordiska vägarna och förväntas snart dominera nybilsförsäljningen. Trots den ökande populariteten visar officiell statistik från den finska transportmyndigheten Traficom att elbilar oftare underkänns vid den obligatoriska besiktningen än …
Helt ny elbil för under 43 000 kronor – nu är det möjligt
Italien har sjösatt ett massivt program för att kickstarta elbilsförsäljningen, vilket har lett till priser som får det att svindla. Tack vare statliga skrotningspremier och tillverkarnas egna rabatter kan kvalificerade köpare komma över en fabriksny elbil för endast 42 900 kronor. Detta unika tillfälle är dock omgärdat av strikta krav på inkomst och geografisk placering, …
Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna
En av Europas största biltillverkare, Renault, befinner sig i en djup kris efter ett katastrofalt halvår. Nu tvingas företagsledningen agera snabbt och kraftfullt för att rädda giganten från ett totalt sammanbrott. Enligt uppgifter är en stor nedskärningsrunda på gång för att hantera det massiva finansiella underskottet. Besparingarna ska ske inom flera stödfunktioner och drabba personal …
Nu säljs Cartierchefens unika Ferrari från 1963
1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, form och finess i samma chassi. Den senaste bilen från Bernard Fornas samling är nu på väg ut på auktion. Här visas varför Lusso fortfarande är den civiliserade grand tourern som får purister att le och designers att nicka instämmande. Detta unika exemplar finns hos auktionshuset Bonhams med en …
Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil
Kampen om nickeln driver den gröna omställningen. Men svenska Volvo-maskiner förstör ett urfolks hem på en indonesisk djungelö. På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala. Mitt i denna destruktion står den …
Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2, står bränslepriserna inför en potentiellt dramatisk förändring.
Detta nya klimatinitiativ, som omfattar sektorer som tidigare varit undantagna, inkluderar nu vägtransporter, vilket signalerar en ny era av ekonomisk press vid pumpen.
Framtida system kan pressa bränslepriser
Det är Europeiska unionens (EU) nya utsläppshandelssystem, kallat ETS 2 (Emissions Trading System), som beräknas starta 2027 och kan medföra stora ekonomiska konsekvenser.
Systemet tvingar företag som säljer fossila bränslen – som bensin och diesel – att köpa utsläppsrätter för den koldioxid som deras bränslen genererar. Denna kostnad förväntas i stor utsträckning föras över direkt till konsumenterna, vilket leder till högre priser vid bensinpumpen, enligt rapporter från bland annat E55.
Övergången markerar ett skifte från politiskt satta priser till en mer marknadsdriven prissättning av koldioxidutsläpp. Syftet är att påskynda den nödvändiga klimatomställningen.
För de som kör bensin- eller dieselbilar, inklusive laddhybrider, kan detta innebära en avsevärd höjning av de löpande driftkostnaderna.
Bevisat: Elbilar har lägsta utsläppen under livscykeln
Diskussionerna går heta om elbilar verkligen är bäst för klimatet under hela sin livscykel. Enligt en ny analys i USA slår dock de eldrivna alternativen
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Osäkra prognoser för svenska hushåll
Konjunkturinstitutet har på regeringens uppdrag beräknat de ökade utgifterna för en typisk barnfamilj. Trots stor osäkerhet i prisprognoserna, uppskattas de årliga extra kostnaderna landa mellan 2 700 och 6 800 svenska kronor.
Detta beror på familjens körvanor och fordonets bränsleförbrukning. Det är en osäkerhet som hänger i luften, men de flesta bedömare är överens om att en förändring är på väg att ske.
Frågan om hur högt priset kan stiga är föremål för många spekulationer, och spännvidden mellan experternas bedömningar är stor.
Viktor Gunnarsson från branschorganisationen Drivkraft Sverige har uttalat att prisökningen kan hamna på mellan 1 och 2 svenska kronor per liter redan under 2027. Han ser även en möjlig ytterligare höjning på mellan 2 och 2,60 svenska kronor per liter året därpå, enligt vad E55 rapporterat.
Konjunkturinstitutet har i sitt basscenario räknat med en ökning på 1,32 svenska kronor per liter för bensin och 1,41 svenska kronor för diesel. I ett mer pessimistiskt scenario ser de prishöjningar på mellan 3,36 och 3,59 svenska kronor per liter.
Här är den billigaste bensinen i Sverige just nu
Priset på bensin och diesel fortsätter ner i Sverige. Det finns samtidigt några mackar som ligger ännu lägre i pris. Kolla listan med mackarna som har den
Experter varnar för dramatiska nivåer
Andra experter har dock varnat för betydligt kraftigare prisökningar än myndigheternas beräkningar. Bilexperten Ronny Svensson har i en spekulation nämnt att priserna kan närma sig så mycket som 35 svenska kronor per liter.
Detta skulle i praktiken innebära nästan en total fördubbling av dagens nivåer.
För att sätta de svenska siffrorna i ett internationellt perspektiv, har den första terminshandeln för koldioxidcertifikat i Tyskland – gällande utbetalningar efter den 1 januari 2027 – visat ett pris på 73 euro (ungefär 863 svenska kronor) per ton.
Auto Bild har rapporterat att detta skulle motsvara en höjning på cirka 21 öre per liter bensin och 23 öre per liter diesel jämfört med 2025 års priser.
Om tonpriset skulle uppgå till 200 euro (cirka 2 365 svenska kronor) skulle ökningen bli cirka 57 öre per liter bensin och 62 öre per liter diesel i Tyskland.
Den mest extrema, och än så länge teoretiska, prisnivån på 400 euro (cirka 4 730 svenska kronor) per ton skulle motsvara en betydligt mer dramatisk prishöjning.
Detta visar den enorma spännvidden i möjliga framtida bränslekostnader beroende på hur priset på utsläppsrätter utvecklas.
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel. EU vill minska utsläppen och
Missa inte:
Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55
Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid
Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta
Den nya klimatpolitiken kan kosta bilägare tusenlappar. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se. Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2, står …
Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud
Barn och ungdomar i Danmark ska inte hålla på med sociala medier. Det säger den danska statsministern som nu vill rulla ut ett förbud. Det är diskussioner som har gått heta på sistone. Australien först ut Det startade egentligen i Australien som redan förra året bestämde att barn och ungdomar under 16 år inte ska …
Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till
Efter pandemin och andra problem vill bolagen pressa sina lager, förbi är tiderna med enorma varulager. Numera är det samtidigt AI som styr det mesta från inköp till planering. Det har varit några skakiga år för världens leveranskedjor. Bolagen som skickar sina varor och är beroende av att sina lager stämmer överens med beställningarna har …
Ekonomiskt våld förstör liv – regeringen tar krafttag
Ekonomiskt våld förstör många liv, och det är ofta kvinnor som drabbas hårdast. Runt om i världen sker arbetet med att skydda kvinnorna i olika grad och i Sverige lovar regeringen att ta krafttag i frågan. Kvinnor är numera jämlika med män på många håll. De tjänar lika mycket pengar eller till och med mer …
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida. Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot …