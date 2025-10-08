Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta

Skrämmande höga priser på bensin kan snart bli verklighet. (Foto: Caisa Rasmussen/TT och Håkon Mosvold Larsen/NTB)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Den nya klimatpolitiken kan kosta bilägare tusenlappar. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se.

Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2, står bränslepriserna inför en potentiellt dramatisk förändring.

Detta nya klimatinitiativ, som omfattar sektorer som tidigare varit undantagna, inkluderar nu vägtransporter, vilket signalerar en ny era av ekonomisk press vid pumpen.

Framtida system kan pressa bränslepriser

Det är Europeiska unionens (EU) nya utsläppshandelssystem, kallat ETS 2 (Emissions Trading System), som beräknas starta 2027 och kan medföra stora ekonomiska konsekvenser.

Systemet tvingar företag som säljer fossila bränslen – som bensin och diesel – att köpa utsläppsrätter för den koldioxid som deras bränslen genererar. Denna kostnad förväntas i stor utsträckning föras över direkt till konsumenterna, vilket leder till högre priser vid bensinpumpen, enligt rapporter från bland annat E55.

Övergången markerar ett skifte från politiskt satta priser till en mer marknadsdriven prissättning av koldioxidutsläpp. Syftet är att påskynda den nödvändiga klimatomställningen.

För de som kör bensin- eller dieselbilar, inklusive laddhybrider, kan detta innebära en avsevärd höjning av de löpande driftkostnaderna.

Osäkra prognoser för svenska hushåll

Konjunkturinstitutet har på regeringens uppdrag beräknat de ökade utgifterna för en typisk barnfamilj. Trots stor osäkerhet i prisprognoserna, uppskattas de årliga extra kostnaderna landa mellan 2 700 och 6 800 svenska kronor.

Detta beror på familjens körvanor och fordonets bränsleförbrukning. Det är en osäkerhet som hänger i luften, men de flesta bedömare är överens om att en förändring är på väg att ske.

Frågan om hur högt priset kan stiga är föremål för många spekulationer, och spännvidden mellan experternas bedömningar är stor.

Viktor Gunnarsson från branschorganisationen Drivkraft Sverige har uttalat att prisökningen kan hamna på mellan 1 och 2 svenska kronor per liter redan under 2027. Han ser även en möjlig ytterligare höjning på mellan 2 och 2,60 svenska kronor per liter året därpå, enligt vad E55 rapporterat.

Konjunkturinstitutet har i sitt basscenario räknat med en ökning på 1,32 svenska kronor per liter för bensin och 1,41 svenska kronor för diesel. I ett mer pessimistiskt scenario ser de prishöjningar på mellan 3,36 och 3,59 svenska kronor per liter.

Experter varnar för dramatiska nivåer

Andra experter har dock varnat för betydligt kraftigare prisökningar än myndigheternas beräkningar. Bilexperten Ronny Svensson har i en spekulation nämnt att priserna kan närma sig så mycket som 35 svenska kronor per liter.

Detta skulle i praktiken innebära nästan en total fördubbling av dagens nivåer.

För att sätta de svenska siffrorna i ett internationellt perspektiv, har den första terminshandeln för koldioxidcertifikat i Tyskland – gällande utbetalningar efter den 1 januari 2027 – visat ett pris på 73 euro (ungefär 863 svenska kronor) per ton.

Auto Bild har rapporterat att detta skulle motsvara en höjning på cirka 21 öre per liter bensin och 23 öre per liter diesel jämfört med 2025 års priser.

Om tonpriset skulle uppgå till 200 euro (cirka 2 365 svenska kronor) skulle ökningen bli cirka 57 öre per liter bensin och 62 öre per liter diesel i Tyskland.

Den mest extrema, och än så länge teoretiska, prisnivån på 400 euro (cirka 4 730 svenska kronor) per ton skulle motsvara en betydligt mer dramatisk prishöjning.

Detta visar den enorma spännvidden i möjliga framtida bränslekostnader beroende på hur priset på utsläppsrätter utvecklas.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
