Omkring 100 anställda drabbas när märkeshandlaren Fribocks från Ängelholm går i konkurs.
Konkurs hos stor bilhandlare: "100 anställda"
Under torsdagsmorgonen var Carup tidiga med att rapportera att den stora bilhandlaren Fribrocks Bilaktiebolag med säte i Ängelholm försätts i konkurs av tingsrätten i Helsingborg.
Handlaren har drivit bilhallar i flera städer och har varit återförsäljare för nya kinesiska Leapmotor, Citroën, Peugeot, Opel, Mitsubishi, Honda och Subaru – tidigare var man också specialist på Saab.
”Alla våra tre bolag med fem anläggningar har försatts i konkurs”, skriver Fribrocks Bils vd Per-Axel Bengtsson till Motormagasinet.
”En jäkla röra”
Enligt uppgifter från anställda ska beskedet inte ha kommit som en överraskning. I årsredovisningen har prisnedgångar, lågkonjuktur, inflation och bristande tillgång på bilar var tunga hinder för bolaget.
”Det är en jäkla röra. Många vet inte vad det är för drivmedel som gäller, eller om det blir kinesiska bilar som tar över. Samtidigt är det fram och tillbaka med statliga subventioner. Det har varit en för långt tuff tid, även om vi sett att försäljningen börjat lyfta lite. Men sedan kom USA:s krig i Iran. Det finns en gräns för hur mycket man orkar som människa”, säger Bengtsson i en intervju med Carup.
Hoppet är inte helt släckt
Ungefär 100 anställda drabbas av konkursen, men hittar man en köpare som kan tänka sig att ta sig an uppgiften att styra om ett blödande bolag så skulle verksamheten kunna fortsätta.
”Vi skall först försöka hitta en köpare till helheten, gör vi inte det kan det bli tal om att sälja enskilda inventarier och fordon. Det finns en hel del ägda fordon i konkursen och det är ovanligt”, säger konkursförvaltaren Erik Gabrielsson.
Läs mer: Dubbelkonkurs i tyska bilbranschen – tusentals drabbas
Bilhandeln är extra utsatt
Under april gick 803 svenska aktiebolag i konkurs, att jämföra med 946 motsvarande månad 2025 – enligt uppgifter från Creditsafe som Dagens PS rapporterade om i början av veckan.
Analytiker ser utvecklingen som ett steg åt rätt håll; ut ur lågkonjunkturen. Men två branscher laggar efter, och där ökar andelen konkurser: i bilhandeln med 25 procent och i verkstäder med 23 procent.
Och generellt sett verkar framtiden vara oviss.
”Återhämtningen är fortfarande skör. Det geopolitiska läget gör att många bolag håller hårt i kostnaderna. En ny energikris med stigande oljepriser kan snabbt få effekt”, konstaterade Creditsafes vd Henrik Jacobsson.