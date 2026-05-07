Konkurs hos stor bilhandlare: "100 anställda"

Handlaren har drivit bilhallar i flera städer och har varit återförsäljare för nya kinesiska Leapmotor, Citroën, Peugeot, Opel, Mitsubishi, Honda och Subaru – tidigare var man också specialist på Saab.

”Alla våra tre bolag med fem anläggningar har försatts i konkurs”, skriver Fribrocks Bils vd Per-Axel Bengtsson till Motormagasinet.

”En jäkla röra”

Enligt uppgifter från anställda ska beskedet inte ha kommit som en överraskning. I årsredovisningen har prisnedgångar, lågkonjuktur, inflation och bristande tillgång på bilar var tunga hinder för bolaget.

”Det är en jäkla röra. Många vet inte vad det är för drivmedel som gäller, eller om det blir kinesiska bilar som tar över. Samtidigt är det fram och tillbaka med statliga subventioner. Det har varit en för långt tuff tid, även om vi sett att försäljningen börjat lyfta lite. Men sedan kom USA:s krig i Iran. Det finns en gräns för hur mycket man orkar som människa”, säger Bengtsson i en intervju med Carup.

