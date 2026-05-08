BMW chockar branschen med priset på ny el-SUV

För bara ett tag sedan verkade ett prisskifte vara på gång på begagnatmarknaden. Elbilar var plötsligt billigare än förbränningsbilar, vilket förklarades med att den enormt snabba teknikutvecklingen gör förhållandevis moderna bilar daterade.

På nybilssidan var det dock fortfarande långt bort att hitta en elbil billigare än ett syskon med förbränningsmotor.

Men nu verkar det som att BMW går i bräschen för ett skifte även där.

För den som nöjer sig med instegsversionen av iX3 landar prislappen på 749 900 kronor. Då avnjuter man 469 hästkrafter, en maximal laddningseffekt på 400 kW och BMW:s nya panoramadisplay under vindrutan.

Insideevs var tidiga med att uppmärksamma prisskillnaden på den amerikanska marknaden: iX3 är drygt 5000 dollar billigare än BMW X3 M50 xDrive.

I Sverige är skillnaden ännu större.

Jämfört med diesedrivna BMW X3 M50 xDrive, med en motor på 393 hästkrafter, är prislappen nästan 200 000 kronor lägre för el-SUV:en.

800 km räckvidd

Priset är inte det enda som höjer ögonbryn kring iX3. Modellen är först ut på BMW:s nya “Neue Klasse”-plattform och det innebär nytt operativsystem, uppdaterad infotainment, 800-voltsarkitektur och en mycket tacksam räckvidd om drygt 800 km.

Och visst nämnde jag snabbladdning? 30 extramil uppnås på bara tio minuters laddning. Från 10 till 80 procent tar drygt 21 minuter.

”Den här modellen är ett bevis på att BMW fortsätter att utveckla framtidens körglädje, med fokus på effektivitet, innovation och användarvänlighet”, konstaterade Johanna Minding Kriisa, Managing Director BMW Sverige, i höstas.