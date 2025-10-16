Dagens PS
Mercedes tar ett jättekliv bakåt – men framåt

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Mercedes har presenterat ett koncept som hyllar en svunnen era samtidigt som det sätter en ny standard för framtidens elektriska fordon.

Med inspiration från 1930-talets elegans och banbrytande teknik är Vision Iconic mer än en bil – det är en rörlig skulptur som utmanar vår uppfattning om lyx.

En glimt av en gyllene era, skriver Bryan Hood

Mercedes-Benz har avtäckt konceptbilen Vision Iconic, en eldriven coupé som är avsedd att ge en inblick i vart märkets designspråk är på väg.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Den sensationella bilen blandar ett strömlinjeformat, Art Deco-inspirerat utseende med banbrytande teknik.

Karossen, med sin långa motorhuv och flytande linjer, är en tydlig hyllning till de stiliga coupéer som företaget byggde under 1930- och 40-talen.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Den tvådörrars coupén är målad i en djupt svart lack som fångar ljuset som en spegel. Särskilt slående är fronten som pryds av den nya Iconic Grille och en belyst stjärna på motorhuven.

Grillen, som har rökfärgat glas och hundratals ljuspunkter som kan animeras i olika mönster, är inspirerad av ståtliga modeller från 1960-talet.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Digital lyx möter analog passion

Medan många moderna bilar fokuserar på stora pekskärmar, tar Vision Iconic ett annat grepp. Interiören, som är designad för att kännas som en lyxig lounge, domineras av klassiska material och en påtaglig analog känsla.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

I stället för individuella säten finns en hel soffa, klädd i mjuk blå sammet. Golvet har en handlagd halmmosaik i ett solfjädersmönster, och dörrarna är utsmyckade med pärlemorinläggningar och polerad mässing.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

I mitten av kupén svävar en transparent instrumentpanel kallad Zeppelin, där analoga urtavlor möter digital precision.

Rattens tunna, fyra-ekrade design för tankarna till klassiska skönheter som 540K. När dörren öppnas väcks hela interiören till liv med en analog animation inspirerad av schweiziska kronografer.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
“Vision Iconic visar vår vision för framtidens mobilitet. Med neuromorf databehandling, steer-by-wire, Solar Paint och automatiserad körning på nivå 4 sätter vi nya standarder för den elektriska eran,” säger Markus Schäfer, CTO och styrelseledamot i Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Teknik som sparar upp till 90 procent energi

Konceptbilen är fullspäckad med ny teknik. Karossen är täckt av en tunn yta kallad Solar Paint – solceller som kan omvandla solens ljus till extra energi.

Företaget beräknar att den fotovoltaiskt aktiva ytan kan generera ström för upp till 1200 mils extra räckvidd per år i soligare klimat.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Bilens digitala system bygger på neuromorf databehandling, en datorarkitektur inspirerad av hur människans hjärna fungerar. Detta resulterar i system som reagerar snabbare, ser bättre och som förbrukar upp till 90 procent mindre energi än dagens teknik.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Vision Iconic tar även steget mot automatiserad körning på nivå 4. Bilen kan själv hantera motorväg, parkering och stadstrafik medan föraren kan luta sig tillbaka.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Dessutom är den utrustad med ett steer-by-wire-system, utan mekanisk koppling mellan ratt och hjul, vilket gör den långa bilen ytterst följsam och smidig att hantera.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

“Inspirerad av 1930-talets formvärld och skapad med morgondagens teknik är Vision Iconic mer än en bil. Den är en rullande skulptur, en hyllning till elegans och en förklaring av framtidens lyx,” säger Gorden Wagener, designchef för Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet

Den ikoniska modellen var visserligen inte först med tekniken, men den gjorde något som få andra tillverkare klarade av. Bilen har blivit en

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

