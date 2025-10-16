Mercedes tar ett jättekliv bakåt – men framåt

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Digital lyx möter analog passion

Medan många moderna bilar fokuserar på stora pekskärmar, tar Vision Iconic ett annat grepp. Interiören, som är designad för att kännas som en lyxig lounge, domineras av klassiska material och en påtaglig analog känsla.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

I stället för individuella säten finns en hel soffa, klädd i mjuk blå sammet. Golvet har en handlagd halmmosaik i ett solfjädersmönster, och dörrarna är utsmyckade med pärlemorinläggningar och polerad mässing.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

I mitten av kupén svävar en transparent instrumentpanel kallad Zeppelin, där analoga urtavlor möter digital precision.

Rattens tunna, fyra-ekrade design för tankarna till klassiska skönheter som 540K. När dörren öppnas väcks hela interiören till liv med en analog animation inspirerad av schweiziska kronografer.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

“Vision Iconic visar vår vision för framtidens mobilitet. Med neuromorf databehandling, steer-by-wire, Solar Paint och automatiserad körning på nivå 4 sätter vi nya standarder för den elektriska eran,” säger Markus Schäfer, CTO och styrelseledamot i Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Teknik som sparar upp till 90 procent energi

Konceptbilen är fullspäckad med ny teknik. Karossen är täckt av en tunn yta kallad Solar Paint – solceller som kan omvandla solens ljus till extra energi.

Företaget beräknar att den fotovoltaiskt aktiva ytan kan generera ström för upp till 1200 mils extra räckvidd per år i soligare klimat.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Bilens digitala system bygger på neuromorf databehandling, en datorarkitektur inspirerad av hur människans hjärna fungerar. Detta resulterar i system som reagerar snabbare, ser bättre och som förbrukar upp till 90 procent mindre energi än dagens teknik.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Vision Iconic tar även steget mot automatiserad körning på nivå 4. Bilen kan själv hantera motorväg, parkering och stadstrafik medan föraren kan luta sig tillbaka.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

Dessutom är den utrustad med ett steer-by-wire-system, utan mekanisk koppling mellan ratt och hjul, vilket gör den långa bilen ytterst följsam och smidig att hantera.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

“Inspirerad av 1930-talets formvärld och skapad med morgondagens teknik är Vision Iconic mer än en bil. Den är en rullande skulptur, en hyllning till elegans och en förklaring av framtidens lyx,” säger Gorden Wagener, designchef för Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz Vision Iconic (Foto: Mercedes)

