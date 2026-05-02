April blev månaden då bilvärlden bestämde sig för att slå rekord i drama. Tesla skrotade ikoner, kineserna lanserade lyx-elbilar och svenska bilägare fick lära sig att privatleasing kanske inte är så billigt längre.
Ny elbils-lyx, bluffhandlare och Magnums Ferrari
Här är de sju motornyheterna som lockats flest läsare senaste månaden.
Tesla rensar i garderoben. Gamla storsäljarna får utgå
Det var en gång två bilar som förändrade allt. Model S fick världen att ta elbilar på allvar, och Model X fick världen att ta vingdörrar på allvar. Nu är det slut för båda.
Elon Musks strategiska pivot mot billigare volymbilar innebär att premiummodellerna pensioneras — bara tre månader efter att företaget tvingades dra tillbaka sin senaste elbil. Tempot i Teslaland är minst sagt högt.
Frågan är bara åt vilket håll.
Svartlistade bilhandlare gör affärer som vanligt
Ungefär 80 bilhandlare som hamnat på Råd & röns svarta lista säljer glatt vidare på Blocket. Lärdomen?
Att googla säljaren innan du skriver under är lika viktigt som att provköra bilen.
Kanske viktigare, bilen går åtminstone att lämna tillbaka.
Var fjärde Tesla klarar inte besiktningen
Siffran låter nästan som ett aprilskämt, men det är den inte. 25 procent av Teslorna som rullar in på besiktningsstationer i Sverige underkänns.
Det ger en ny dimension åt begreppet ”disruption”, fast den här gången handlar det mest om bromsbelägg och rostskydd snarare än Silicon Valley-innovation.
Kineserna kliver in i lyxsegmentet
BYD nöjer sig inte längre med att vara ”den billiga kinesiska elbilen”. Nu lanseras ett helt nytt lyxmärke på svensk mark med snabbladdningstider som får europeiska konkurrenter att svettas.
Det är ungefär som att Ikea plötsligt skulle börja sälja handgjorda italienska soffor. Fast med bättre laddtid.
Privatleasing kan bli 10 000 kronor dyrare
Om du trodde att din privatleasingdeal var huggen i sten kan du tänka om. En ny lag riskerar att höja månadskostnaden med uppemot 10 000 kronor och plötsligt ser den där begagnade Volvon i grannarnas garageuppfart inte fullt så trist ut längre.
Sverige satsar miljarder på bensin
I en tid då resten av Europa pratar elektrifiering valde den svenska regeringen att satsa miljarder på fossila drivmedel.
Klimatmålen fick stryka på foten.
Oavsett vad man tycker om politiken går det inte att blunda för konsekvenserna och nyhetens sprängkraft handlar minst lika mycket om plånboken som om planeten.
Volvo krossar Tesla och Volkswagen
Mitt i all turbulens stod Volvo stadigt och slog både Tesla och Volkswagen i ett historiskt maktskifte.
Det svenska bilmärket som en gång stod för fyrkantiga kombis och krockkuddar visar sig vara den vuxna i rummet när alla andra springer runt med håret i brand.
Göteborg tackar. Resten av branschen tar anteckningar.
Hedersplats förtjänar Magnums Ferrari som slutligen klubbades för en rekordsumma. Och det 42 år efter att Tom Selleck sist parkerade den på Hawaiis gator.
Somliga saker blir bättre med tiden. Mustacher, till exempel.