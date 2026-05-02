Ny elbils-lyx, bluffhandlare och Magnums Ferrari

Svartlistade bilhandlare gör affärer som vanligt

Ungefär 80 bilhandlare som hamnat på Råd & röns svarta lista säljer glatt vidare på Blocket. Lärdomen?

Att googla säljaren innan du skriver under är lika viktigt som att provköra bilen.

Kanske viktigare, bilen går åtminstone att lämna tillbaka.

Var fjärde Tesla klarar inte besiktningen

Siffran låter nästan som ett aprilskämt, men det är den inte. 25 procent av Teslorna som rullar in på besiktningsstationer i Sverige underkänns.

Det ger en ny dimension åt begreppet ”disruption”, fast den här gången handlar det mest om bromsbelägg och rostskydd snarare än Silicon Valley-innovation.

Kineserna kliver in i lyxsegmentet

BYD nöjer sig inte längre med att vara ”den billiga kinesiska elbilen”. Nu lanseras ett helt nytt lyxmärke på svensk mark med snabbladdningstider som får europeiska konkurrenter att svettas.

Det är ungefär som att Ikea plötsligt skulle börja sälja handgjorda italienska soffor. Fast med bättre laddtid.

Privatleasing kan bli 10 000 kronor dyrare

Om du trodde att din privatleasingdeal var huggen i sten kan du tänka om. En ny lag riskerar att höja månadskostnaden med uppemot 10 000 kronor och plötsligt ser den där begagnade Volvon i grannarnas garageuppfart inte fullt så trist ut längre.

Sverige satsar miljarder på bensin

I en tid då resten av Europa pratar elektrifiering valde den svenska regeringen att satsa miljarder på fossila drivmedel.

Klimatmålen fick stryka på foten.

Oavsett vad man tycker om politiken går det inte att blunda för konsekvenserna och nyhetens sprängkraft handlar minst lika mycket om plånboken som om planeten.

Volvo krossar Tesla och Volkswagen

Mitt i all turbulens stod Volvo stadigt och slog både Tesla och Volkswagen i ett historiskt maktskifte.

Det svenska bilmärket som en gång stod för fyrkantiga kombis och krockkuddar visar sig vara den vuxna i rummet när alla andra springer runt med håret i brand.

Göteborg tackar. Resten av branschen tar anteckningar.

Hedersplats förtjänar Magnums Ferrari som slutligen klubbades för en rekordsumma. Och det 42 år efter att Tom Selleck sist parkerade den på Hawaiis gator.

Somliga saker blir bättre med tiden. Mustacher, till exempel.

