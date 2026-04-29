Det finns för få superbilar med raketmotorer, tänkte kanske ingenjörerna på kinesiska Dreame när de tog fram Nebula Next 01 Jet Edition.
Dammsugarjätten sätter raketmotorer på ny superbil
Den kinesiska hemelektronikgiganten Dreame är nog mest känd för sina robotdammsugare här i Sverige. Men i höstas kom nyheten att bolaget också ska bygga bilar – inte vilka bilar som helst, utan nykomlingen satsar rakt in i lyxsegmentet.
”Till skillnad från traditionella lyxbilar får Dreame Cars en AI-driven design med fokus på dynamik och skalbarhet och banar väg för smart interaktion som lyfter användarupplevelsen”, skrev Dreame i ett uttalande då.
Tidigare i år visade man upp vad som ska bli bolagets första bil, en coupé döpt Nebula Next 01. Strax därefter annonserades en sportigare version – Nebula Next 01X, med cirka 1800 hästkrafter under huven.
0-100 km/h på 0,9 sekunder
Vad Dreame visade upp vid ett företagsevent i San Fransisco i veckan var dock ingen förberedd på. Vid första anblick var det en Nebula Next 01X som ställts i montern. Men den som bemödade sig med ett inspektionsvarv runt bilen upptäckte en betydande skillnad i bakdelen – två raketutblås.
Jet-versionen, japp det är vad den kallas, av Nebula Next 01X har alltså utrustats med ett specialutvecklat raketsystem med dubbla utblås för att ge en extra kick vid acceleration.
Dreame uppger att systemet reagerar på 150 millisekunder och kan generera upp till 100 kN dragkraft. Den som gillar kortvarig njutning kan glädjas: Enligt uppgift ska raketbilen damma av 0-100 km/h på 0,9 sekunder.
I samband med uppvisningen släpptes också en video på företagets Youtube-kanal som visar upp konceptet. Är det bara i mitt huvud som Need for Speed-soundtracket spelar?
”Obegränsat med koffein och hallucinogener”
Dreame uppger att konceptet, som visar vart företagets bilutveckling kan vara på väg i framtiden, är resultatet av mer än ett decenniums arbete med autonoma system, motorer, AI och robotik.
CarScoops Chris Hilton tycker sig se igenom PR-fluffet:
”Det är också ett tydligt exempel på vad som kan hända när någon på marknadsavdelningen får fri tillgång till koffein och hallucinogener.”
Solid state-batteri
I övrigt utrustas bilen med ett sulfidbaserat solid-state-batteri med en energitäthet på över 450 Wh/kg.
Kinesisk media uppger att tekniken för närvarande befinner sig i en förberedelsefas inför massproduktion. Räckvidden anges till över 550 kilometer enligt kinesiska CLT-cykeln.
Nebula Next 01 Jet Edition ska byggas med steer-by-wire, sylvass AI-arkitektur och ett LiDAR-system som ska kunna upptäcka objekt på upp till 600 meters avstånd – vilket säkert är helt nödvändigt i en raketbil.
Dreame uppger att produktionen av bilen ska starta 2027 – men troligtvis utan raketerna.