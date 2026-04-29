Dammsugarjätten sätter raketmotorer på ny superbil

”Till skillnad från traditionella lyxbilar får Dreame Cars en AI-driven design med fokus på dynamik och skalbarhet och banar väg för smart interaktion som lyfter användarupplevelsen”, skrev Dreame i ett uttalande då.

Tidigare i år visade man upp vad som ska bli bolagets första bil, en coupé döpt Nebula Next 01. Strax därefter annonserades en sportigare version – Nebula Next 01X, med cirka 1800 hästkrafter under huven.

0-100 km/h på 0,9 sekunder

Vad Dreame visade upp vid ett företagsevent i San Fransisco i veckan var dock ingen förberedd på. Vid första anblick var det en Nebula Next 01X som ställts i montern. Men den som bemödade sig med ett inspektionsvarv runt bilen upptäckte en betydande skillnad i bakdelen – två raketutblås.

Jet-versionen, japp det är vad den kallas, av Nebula Next 01X har alltså utrustats med ett specialutvecklat raketsystem med dubbla utblås för att ge en extra kick vid acceleration.

Dreame uppger att systemet reagerar på 150 millisekunder och kan generera upp till 100 kN dragkraft. Den som gillar kortvarig njutning kan glädjas: Enligt uppgift ska raketbilen damma av 0-100 km/h på 0,9 sekunder.

I samband med uppvisningen släpptes också en video på företagets Youtube-kanal som visar upp konceptet. Är det bara i mitt huvud som Need for Speed-soundtracket spelar?