En ny hyreslag i Norge hotar att radera ut marknaden för privatleasing av bilar och höja månadskostnaden för norska konsumenter rejält.
Ny lag kan göra privatleasing 10 000 kronor dyrare per månad
Det norska Justitie- och säkerhetsdepartementet har lagt fram ett förslag till en ny hyreslag som skapar stor oro i bilbranschen, skriver Dagens Näringsliv. Syftet med lagen är att stärka konsumenternas rättigheter och främja grön omställning, men branschaktörer varnar för att konsekvenserna blir de motsatta.
Enligt beräkningar från den norska branschorganisationen Finfo kan månadskostnaden för en vanlig familjebil stiga med cirka 10 000 norska kronor om förslaget klubbas igenom.
Knut Øvernes, vd för Finfo, menar att de nya reglerna gör privatleasing till en irrelevant produkt i Norge. Marknaden, som i dag omsätter runt tio miljarder norska kronor, riskerar att försvinna helt när kostnaderna skjuter i höjden för privatpersoner.
Kortare bindningstid i de norska förslaget
Den stora stötestenen i det norska lagförslaget är regeln om maximalt 12 månaders bindningstid för leasingavtal. I dag löper de flesta avtal i Norge på tre år.
Regeringen föreslår även en månads uppsägningstid för konsumenten, vilket flyttar en stor ekonomisk risk till leasingbolagen.
”Kundens rätt att träda ur avtalet efter kort tid är inte förenlig med att kunna erbjuda leasing som ett konkurrenskraftigt alternativ till lånefinansiering”, skriver Finfo i sitt remissvar till departementet.
Drabbar unga norska bilister och elbilar
Hos den stora norska bilhandlarkedjan Bauda ser man en tydlig profil på de kunder som drabbas. Medan den typiska norska köparen av en ny bil är över 55 år, är leasingkunderna ofta under 40 år. För många yngre familjer i Norge är leasing vägen till en modern och säker elbil eller suv.
Om månadskostnaden stiger med 10 000 norska kronor förväntas dessa kunder tvingas bort från nybilsmarknaden och istället köpa äldre begagnade bilar.
Detta beskrivs av branschen som en dålig miljöpolitik då det bromsar förnyelsen av den norska vagnparken.
Regeringen ser över remissvaren
Trots de skarpa varningarna från aktörer som Toyota Financial Services och Finfo, försvarar den norska statssekreteraren Gunn Karin Gjul förslaget. Hon betonar att departementet nu ska granska alla remissvar noggrant innan ett slutgiltigt ärende skickas till Stortinget.
Samtidigt får förslaget visst stöd från Norges Bilförbund, Naf, som efterlyser tydligare regler för att minska konflikter vid återlämning av leasingbilar.
