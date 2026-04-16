Ny lag kan göra privatleasing 10 000 kronor dyrare per månad

Enligt beräkningar från den norska branschorganisationen Finfo kan månadskostnaden för en vanlig familjebil stiga med cirka 10 000 norska kronor om förslaget klubbas igenom.

Knut Øvernes, vd för Finfo, menar att de nya reglerna gör privatleasing till en irrelevant produkt i Norge. Marknaden, som i dag omsätter runt tio miljarder norska kronor, riskerar att försvinna helt när kostnaderna skjuter i höjden för privatpersoner.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Kortare bindningstid i de norska förslaget

Den stora stötestenen i det norska lagförslaget är regeln om maximalt 12 månaders bindningstid för leasingavtal. I dag löper de flesta avtal i Norge på tre år.

Regeringen föreslår även en månads uppsägningstid för konsumenten, vilket flyttar en stor ekonomisk risk till leasingbolagen.

”Kundens rätt att träda ur avtalet efter kort tid är inte förenlig med att kunna erbjuda leasing som ett konkurrenskraftigt alternativ till lånefinansiering”, skriver Finfo i sitt remissvar till departementet.