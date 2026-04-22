Ett aggressivt prisgrepp blev i stället ett strategiskt misstag. Nu backar Tesla och stramar åt sitt erbjudande i en av sina viktigaste modeller.
Tesla drar tillbaka ny elbil – bara tre månader efter lansering
Det som skulle bli en nyckelmodell i Teslas europeiska strategi fick en ovanligt kort livslängd.
Model Y Standard Long Range, lanserad i början av 2026, försvinner nu helt från marknaden efter drygt tre månader.
Beslutet kommer efter en lansering som väckte mer frågor än efterfrågan. Samtidigt möter Tesla allt hårdare kritik från konkurrenterna.
Fords vd Jim Farley har öppet ifrågasatt bolagets modellprogram och menar att Tesla saknar verkligt uppdaterade fordon i en marknad där utvecklingstakten accelererar snabbt.
Prissättning som slog fel
Modellen erbjöd en räckvidd på upp till 660 kilometer och positionerades som ett mer prisvärt alternativ i Model Y familjen.
Priset sattes runt 350 000 kronor, vilket initialt framstod som konkurrenskraftigt. Problemet var att avståndet upp till nästa version blev för litet.
En bättre utrustad Premium variant låg bara omkring 10 000 kronor högre i pris. Det skapade en situation där den billigare modellen i praktiken saknade tydlig roll i produktutbudet.
För många kunder blev valet enkelt, men inte till Teslas fördel.
Namnförvirring och snabba beslut
Förvirringen stannade inte vid prissättningen.
Tesla valde dessutom att använda beteckningen Standard i kombination med Long Range, något som gick emot bolagets tidigare logik.
Kunder reagerade snabbt. Redan efter några månader valde Tesla att slopa termen Standard helt, ett ovanligt snabbt erkännande av att kommunikationen inte fungerat.
Nu tas nästa steg. Modellen har försvunnit från Teslas hemsida och går inte längre att beställa.
Fokus på det som säljer
Bakom beslutet finns en tydlig prioritering.
Teslas fabrik i Berlin ska i stället koncentrera produktionen på de versioner som har starkast efterfrågan. Model Y är en av bolagets viktigaste modeller globalt, och särskilt i Europa där konkurrensen hårdnar snabbt.
Att förenkla utbudet kan därför ses som ett sätt att öka effektiviteten i både produktion och leverans. Samtidigt visar händelsen hur känslig marknaden blivit.
Små skillnader i pris eller positionering kan få stora konsekvenser för efterfrågan.
En signal om ett mer pressat läge
Tesla har länge varit synonymt med tydlig produktstrategi och snabb execution. Men den här reträtten pekar på något annat.
När konkurrensen ökar och marginalerna pressas finns mindre utrymme för felsteg. Varje modell måste ha en tydlig funktion i portföljen. Model Y Standard Long Range fick aldrig den rollen.
Teslafabrik släpper ut cancerämnen i vattnet – Dagens PS