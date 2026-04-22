Tesla drar tillbaka ny elbil – bara tre månader efter lansering

Beslutet kommer efter en lansering som väckte mer frågor än efterfrågan. Samtidigt möter Tesla allt hårdare kritik från konkurrenterna.

Fords vd Jim Farley har öppet ifrågasatt bolagets modellprogram och menar att Tesla saknar verkligt uppdaterade fordon i en marknad där utvecklingstakten accelererar snabbt.

Prissättning som slog fel

Modellen erbjöd en räckvidd på upp till 660 kilometer och positionerades som ett mer prisvärt alternativ i Model Y familjen.

Priset sattes runt 350 000 kronor, vilket initialt framstod som konkurrenskraftigt. Problemet var att avståndet upp till nästa version blev för litet.

En bättre utrustad Premium variant låg bara omkring 10 000 kronor högre i pris. Det skapade en situation där den billigare modellen i praktiken saknade tydlig roll i produktutbudet.

För många kunder blev valet enkelt, men inte till Teslas fördel.