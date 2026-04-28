Kinesiska Denza tar superbilen till folket

Men det är inte den som höjt ögonbryn i bilbranschen i veckan.

1000 hästar och Eye of the God

El-cabben, som bara går under namnet Z, visades upp på kinesiska motormässan Beijing Auto Salon förra veckan.

Nästintill 1000 hästkrafter, elektromagnetisk fjädring, ett batteripaket som är kompatibelt med BYD:s snabbladdningsteknik samt det hybrisdöpta förarassistanssystemet “Eye of the God” – CarScoops siar att det här kan bli en Maserati-dödare.

Priset?

Bilen, som designats av Audis förre designchef Wolfgang Egger, ska enligt kinesisk media lanseras globalt på Goodwood Festival of Speed i Storbritannien i juli, internationella marknader prioriteras före den inhemska lanseringen i Kina.

Tyska Focus drar till med ett intressant räkneexempel: Medan en Maserati GranCabrio Folgore kostar från cirka 3,7 miljoner kronor i Kina väntas Denza Z prissättas betydligt lägre, omkring 615 000 till 770 000 kronor. Alltså ungefär i nivå med en välutrustad mellanklassbil.

Denza Z uppges klara 0–100 km/h på under 2 sekunder, och har setts redan under förra året på Nürburgring Nordschleife – officiella varvtider väntas inom kort.

ANNONS

Bilen som visades upp under Bejingmässan skimmrade i en exklusiv “Fiorentine”-grön lack, och kunder kommer att kunna välja mellan över ett dussin olika specialfärger.

I korta drag låter det här som en slags revolution inom segmentet superbilar. Visst krävs det en hel del mer än prissättning för att locka kunder, men för en ålderskrisande medelsvensk kan Denza Z bli en förhållandevis låg tröskel in i livet som ägare till ett nedcabbat vägmonster.





