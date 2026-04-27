Utvecklingen i elbilsvärlden står aldrig stilla. Den här veckan har det handlat om batterier som laddar snabbare än du hinner köpa en korv, tjuvar som gillar koppar mer än din bil och en fransk startup som vill att du ska dra ett släp.
Superbatterier och en Porsche med 1 139 hästkrafter – veckans elbilsnyheter
Här är veckans topp 10 viktigaste nyheter:
Fyra minuters laddstopp – CATL menar allvar
Kinesiska batterijätten CATL har presenterat tredje generationens Shenxing-batteri, och siffrorna får en att gnugga ögonen.
Laddstopp på under fyra minuter från 10 till 80 procent. Till och med i minus 30 grader klarar batteriet 10 till 98 procent på nio minuter.
Det gör att en toalettbesök snart tar längre tid än själva laddningen.
Samtidigt visade CATL upp nya Qilin-batteriet med räckvidd på 100 mil och en fulladdning på sex minuter, säg den som klarar att tanka en bensinbil på samma tid.
1 139 hästkrafter under huven
Porsche har släppt sin nya eldrivna Cayenne Coupé och toppversionen levererar 1 139 hästkrafter. Noll till hundra på cirka 2,4 sekunder. 800-voltsarkitektur. 400 kW laddning.
Allt med ett luftmotstånd på 0,23 – alltså lika aerodynamisk som en droppe, fast då en droppe som kostar som en lägenhet.
Leveranserna startar i slutet av sommaren.
Bensinbilar går sönder dubbelt så ofta
Tysk bilistorganisation ADAC har slagit fast det elbilisterna alltid misstänkt: bensin- och dieselbilar drabbas av haveri dubbelt så ofta som elbilar.
Statistiken visar 12,5 haverier per 1 000 fossildrivna bilar mot 6,5 för elbilar.
Ironiskt nog är det 12-voltsbatteriet som står för nästan hälften av alla driftstopp – oavsett drivlina.
Hyundai Ioniq 3 – elbil för folket
Hyundai har avslöjat Ioniq 3, en kompakt elbil med prislapp runt 400 000 kronor. Räckvidd upp till 490 kilometer, 14,6-tumsskärm och sportig design.
Det här är Hyundais försök att flytta elbilen från premiumhyllan till folkets parkeringsplats. Lansering planeras under året.
Stöldvåg – de stjäl din laddkabel
En stöldvåg sveper över villaområden där tjuvar klipper laddkablar mitt på ljusa dagen. Byte: koppar värd cirka 100 kronor.
Kostnad för dig: 15 000 kronor för ny laddstation plus 1 800 kronor i självrisk.
Polisen misstänker organiserade ligor. Motmedel: rörelsesensor, kamera eller laddbox med löstagbar kabel.
Powerbank på släp – väldigt franskt
En fransk startup vid namn Far-a-Day har byggt ett batterisläp som förlänger räckvidden med 30 mil.
Släpet väger 500 kilo, rymmer 60 kWh och hyrs vid motorvägsstationer.
Smart idé, men i Sverige finns en hake: 80 km/h-gränsen för släpvagnar, men vad gör det om man lider av räckviddsångest?
ABB:s nya megaladdare
ABB E-mobility har lanserat M-Series, ett modulärt snabbladdningssystem som dynamiskt fördelar upp till 1,2 MW mellan 24 laddpunkter.
Istället för att varje stolpe har fast effekt delar systemet kapaciteten efter behov i realtid.
Perfekt för köpcentrum och depåer och ett steg närmare en framtid där laddning inte längre kräver schemaläggning och tålamod.
90 procent billigare att köra elbil
Tibber har räknat på sträckan Stockholm–Göteborg och resultatet är svårt att ignorera. Bensinbilen kostar 620 kronor.
Elbilen med smart laddning: 16–62 kronor beroende på elområde. I norra Sverige är det upp till 90 procent billigare.
Bensinpriserna har stigit nästan 20 procent i vår medan elpriserna styrs av nordiskt väder.
Som Tibbers Christoffer Magnerholt uttrycker det: ”Elbilen är inte längre bara ett miljöval, det är ett plånboksval.”
När ska äldre lämna ratten?
E55 tar upp en av bilvärldens känsligaste frågor: när är det dags att sluta köra? Det handlar inte om ålder utan om funktion, försämrad syn, reaktionsförmåga och upprepade incidenter.
Ett bilägande kan kosta över 130 000 kronor per år, så plånboken kan faktiskt tacka.
Men för många handlar bilen om frihet, och det beslutet kräver öppen dialog – inte ultimatum.