Batterijättens ultrasnabba laddningstid – mindre än fyra minuter

Batteripacket väger 525 kg och har en kapacitet om 125 kWh, vilket ska kunna ge en räckvidd på cirka 1000 km för en vanlig elbil.

Vidare slöt bolaget avtal med av kinas stora aktörer i energilagringsbranschen. Till dem ska CATL leverera natriumjonbatterier motsvarande totalt 60 gWh under en treårsperiod.

Affären kan utgöra startskottet i en revolution i batteriteknik, eftersom det tidigare varit svårt att på riktigt kommersialisera natriumjobatterier.

Nytt batteri laddar på rekordtid

Bland CATL:s senaste innovationer finns också en tredje generation av Shenxing-batteriet, som enligt bolaget själva ska kunna laddas från 10–80 procent på 3 minuter och 44 sekunder.

Siffrorna är värda att jämföra med konkurrenten BYD:s nyligen presenterade batteri. Med hjälp av den nya Blade-tekniken påstås modellen Denza Z9GT kunna laddas med 50 mil i räckvidd på endast fem minuter – vilket totalsågats av BMW-ingenjörer.

Snabbladdar även i kyla

CATL:s nya Shenxing-batteri ska också klara av 10–98 procent på 6 minuter och 27 sekunder.

En annan viktig del i utvecklingen är att batteriet kunna laddas från 10 till 80 procent på omkring 9 minuter även vid låga temperaturer, vilket tidigare varit ett bekymmer i de nordiska klimaten.

ANNONS

”Jag skulle säga att den kinesiska jätten har lyckats förbättra prestandan hos litium-järnfosfatbatterier (LFP) så mycket att det i praktiken gör solid-state-batterier – som anses vara den ’heliga graalen’ men fortfarande ligger utom räckhåll – mer eller mindre irrelevanta”, skriver Insideevs Iulian Dnistran i en kommenterande artikel.

Några officiella siffror gällande batteriets kapacitet har ännu inte släppts.

CATL uppger att det nya LFP-batteriet kan behålla över 90 procent av sin ursprungliga kapacitet efter 1 000 ultrasnabba laddningscykler.



