Sverige satsar miljarder på bensin – skrotar klimatmål

Men beslutet innebär också att andra satsningar får stå tillbaka.

Enligt genomgångar av budgetförslaget rör det sig om miljardbelopp som omfördelas från klimatåtgärder till lägre drivmedelspriser.

Drivmedelspriserna har under en längre tid varit en central fråga i svensk ekonomi.

I takt med stigande kostnader har politiska beslut om skatter och reduktionsplikt fått allt större betydelse för hushållen

Miljarder flyttas från fossilfritt till fossila bränslen

Totalt satsas över en miljard svenska kronor på att sänka skatterna på fossila drivmedel under perioden maj till september.

Samtidigt minskar stödet till flera klimatrelaterade program. Det gäller bland annat investeringar i elektrifiering av transporter och stöd till ny teknik för att minska utsläpp.

Den totala negativa effekten för klimatet uppges uppgå till närmare 1,5 miljarder danska kronor. Det markerar en tydlig prioritering.

Att kortsiktigt sänka kostnaderna för bilister väger tyngre än långsiktiga klimatmål.