Regeringen i Stockholm prioriterar sänkta drivmedelspriser framför klimatåtgärder. Beslutet får konsekvenser både för statsfinanserna och för Sveriges långsiktiga klimatstrategi.
Sverige satsar miljarder på bensin – skrotar klimatmål
Sverige tar nu en tydlig ekonomisk och politisk riktning.
I stället för att öka tempot i klimatomställningen väljer regeringen att sänka skatten på bensin och diesel, med målet att lindra kostnadstrycket för hushållen.
Men beslutet innebär också att andra satsningar får stå tillbaka.
Enligt genomgångar av budgetförslaget rör det sig om miljardbelopp som omfördelas från klimatåtgärder till lägre drivmedelspriser.
Drivmedelspriserna har under en längre tid varit en central fråga i svensk ekonomi.
I takt med stigande kostnader har politiska beslut om skatter och reduktionsplikt fått allt större betydelse för hushållen
Miljarder flyttas från fossilfritt till fossila bränslen
Totalt satsas över en miljard svenska kronor på att sänka skatterna på fossila drivmedel under perioden maj till september.
Samtidigt minskar stödet till flera klimatrelaterade program. Det gäller bland annat investeringar i elektrifiering av transporter och stöd till ny teknik för att minska utsläpp.
Den totala negativa effekten för klimatet uppges uppgå till närmare 1,5 miljarder danska kronor. Det markerar en tydlig prioritering.
Att kortsiktigt sänka kostnaderna för bilister väger tyngre än långsiktiga klimatmål.
Kritiken växer
Beslutet möter kritik från flera håll. Bedömare menar att Sverige riskerar att öka sitt beroende av fossila bränslen i ett läge där andra länder försöker minska det.
Mattias Goldmann, vd för 2030-sekretariatet, är tydlig: “det är direkt oklokt att öka beroendet av importerade fossila bränslen”.
Kritiken handlar inte bara om klimatet. Det handlar också om ekonomisk strategi.
Att investera i billigare fossila bränslen kan på sikt göra omställningen dyrare, när investeringar i ny teknik skjuts upp.
En politisk balansgång
Regeringens linje bygger på ett tydligt vallöfte om att sänka drivmedelspriserna. I ett läge där hushållens ekonomi pressas av inflation och räntor blir frågan politiskt central.
För många väljare är priset vid pumpen en konkret fråga. Men beslutet illustrerar också den svåra balansgången mellan ekonomi och klimatpolitik.
Att sänka kostnader i dag kan innebära högre kostnader i morgon.
Långsiktiga konsekvenser
Samtidigt riskerar förändringen att påverka investeringsviljan i nya lösningar.
Minskade stöd till exempelvis eldrivna transporter och klimatprojekt kan bromsa utvecklingen. Det skapar osäkerhet kring Sveriges framtida position i den gröna omställningen.
Utvecklingen visar att klimatpolitiken inte längre är en isolerad fråga.
Den är en del av den ekonomiska verkligheten.Och i den avvägningen har Sverige nu valt en ny väg.
