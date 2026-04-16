Volvo krossar Tesla och Volkswagen i historiskt maktskifte

Modellen som driver på försäljningen

Svenskarna verkar tokiga i Volvo XC40 Recharge. (Foto: Volvo)

Det är framför allt en specifik bilmodell som ligger bakom den stora framgången. Volvo XC40 Recharge har blivit en riktig volymmotor som säljer exceptionellt bra som begagnad. Att modellen är en kompakt suv gör att den prickar rätt i det mest populära segmentet för svenska familjer.

Enligt analysen beror lyftet på att Volvos elbilar nu har funnits på marknaden tillräckligt länge för att nå begagnathallarna i stora volymer. Dessutom åtnjuter märket ett förtroende på sin hemmaplan som är svårt för konkurrenterna att överträffa.

ANNONS

Detta märks även på systermärket Polestar som också stärker sin position hos köparna.

Tesla och Volkswagen tappar mark

Nedgången för Tesla och Volkswagen beror inte nödvändigtvis på att bilarna blivit sämre, utan snarare på att konkurrensen har hårdnat avsevärt. Marknaden har mognat och gått från att vara ett duopol till att erbjuda en bredd av modeller och prisklasser.

För Teslas del noterades ett tydligt tapp under 2025 vilket kan kopplas till den uppmärksamhet som ägaren Elon Musk genererat, även om nivån nu ser ut att ha stabiliserats på en något lägre nivå. Volkswagen har sett en mer gradvis nedgång från sina tidigare rekordnivåer.

Överpresterar som begagnad

En anmärkningsvärd detalj i statistiken är att Volvo är betydligt starkare på begagnatmarknaden än vad de är på nybilsmarknaden för elbilar.

Bland nya bilar är konkurrensen jämnare och marknadsandelarna mer utspridda mellan olika tillverkare.

Att Volvo når nästan 20 procent av begagnatmarknaden tyder på att bilarna håller värdet bra och är mycket eftertraktade i andra hand. Det visar att svenska folket prioriterar trygghet och igenkänning när de tar steget till en begagnad elbil.

ANNONS

Framåt förväntas Volvo behålla sitt grepp medan märken som MG och Polestar fortsätter att utmana underifrån i en marknad som nu gått in i en helt ny fas.

