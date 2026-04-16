Volvo har lyckats med det som nyligen verkade omöjligt genom att peta ner både Tesla och Volkswagen från tronen på den svenska begagnatmarknaden för elbilar.
Volvo krossar Tesla och Volkswagen i historiskt maktskifte
Den tidigare dominansen från de utländska jättarna är bruten när svenska bilköpare nu i stället flockas kring Volvos elektriska modeller i en omfattande omställning av marknadsläget.
Från utmanare till solklar marknadsledare
Den svenska marknaden för begagnade elbilar har under en längre tid varit ett slagfält mellan amerikanska Tesla och tyska Volkswagen.
För bara två år sedan kontrollerade dessa två märken en stor del av försäljningen med marknadsandelar på uppemot 20 procent var, medan Volvo låg efter på blygsamma 5 procent, skriver Carla.
Nya siffror från Vroom visar dock på en dramatisk förändring. Volvo har nu klättrat upp till en marknadsandel på mellan 18 och 20 procent. Samtidigt backar de tidigare ledarna rejält.
Tesla har sjunkit till omkring 12 till 13 procent och Volkswagen ligger nu på mellan 13 och 14 procent. Det handlar om en total scenförändring där den svenska biltillverkaren har tagit över taktpinnen.
Modellen som driver på försäljningen
Det är framför allt en specifik bilmodell som ligger bakom den stora framgången. Volvo XC40 Recharge har blivit en riktig volymmotor som säljer exceptionellt bra som begagnad. Att modellen är en kompakt suv gör att den prickar rätt i det mest populära segmentet för svenska familjer.
Enligt analysen beror lyftet på att Volvos elbilar nu har funnits på marknaden tillräckligt länge för att nå begagnathallarna i stora volymer. Dessutom åtnjuter märket ett förtroende på sin hemmaplan som är svårt för konkurrenterna att överträffa.
Detta märks även på systermärket Polestar som också stärker sin position hos köparna.
Tesla och Volkswagen tappar mark
Nedgången för Tesla och Volkswagen beror inte nödvändigtvis på att bilarna blivit sämre, utan snarare på att konkurrensen har hårdnat avsevärt. Marknaden har mognat och gått från att vara ett duopol till att erbjuda en bredd av modeller och prisklasser.
För Teslas del noterades ett tydligt tapp under 2025 vilket kan kopplas till den uppmärksamhet som ägaren Elon Musk genererat, även om nivån nu ser ut att ha stabiliserats på en något lägre nivå. Volkswagen har sett en mer gradvis nedgång från sina tidigare rekordnivåer.
Drömbeskedet för tjänstebilister – så billig blir nya Jeep Compass
Jeep lanserar nu en helt ny generation av publikfavoriten Compass på den svenska marknaden och det handlar om en rejäl uppgradering i både storlek och
Överpresterar som begagnad
En anmärkningsvärd detalj i statistiken är att Volvo är betydligt starkare på begagnatmarknaden än vad de är på nybilsmarknaden för elbilar.
Bland nya bilar är konkurrensen jämnare och marknadsandelarna mer utspridda mellan olika tillverkare.
Att Volvo når nästan 20 procent av begagnatmarknaden tyder på att bilarna håller värdet bra och är mycket eftertraktade i andra hand. Det visar att svenska folket prioriterar trygghet och igenkänning när de tar steget till en begagnad elbil.
Framåt förväntas Volvo behålla sitt grepp medan märken som MG och Polestar fortsätter att utmana underifrån i en marknad som nu gått in i en helt ny fas.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid