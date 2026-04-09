BYD lanserar nytt lyxmärke i Sverige med extrem snabbladdning

Först ut i satsningen är flaggskeppet Denza Z9 GT, en modell som kombinerar kraftfull prestanda med en design som bär tydliga drag av en klassisk shooting brake.

Bilen är den första som bygger på den nya tekniska plattformen e3, vilken är utvecklad specifikt för att bära koncernens mest påkostade modeller.

Lanseringen innebär att svenska köpare får tillgång till ett nytt lyxsegment där fokus ligger på avancerad teknik och en körupplevelse utöver det vanliga.

Tekniken som laddar bilen på nio minuter

En av de mest uppseendeväckande detaljerna med den nya modellen är laddningskapaciteten. Genom tekniken Flash Charging ska bilen kunna ladda batteriet från 10 till 70 procent på endast fem minuter. För den som vill nå nästan full kapacitet tar laddningen från 10 till 97 procent bara nio minuter.

Systemet är konstruerat för att klara extrema förhållanden, och även vid en temperatur på minus 30 grader ska batteriet kunna fyllas från 20 till 97 procent på 12 minuter.

Denna teknik förväntas bli tillgänglig i Sverige under innevarande år och kan innebära en stor förändring för hur långresor med elbil planeras.

Med extrem laddning kan det här bli en vinnare. (Foto: Denza)