Kinesiska jätten BYD tar nu sitt premiummärke Denza till den svenska marknaden och lovar laddtider som utklassar nästan allt annat.
BYD lanserar nytt lyxmärke i Sverige med extrem snabbladdning
Den kinesiska bilkoncernen BYD växlar upp sin närvaro i Europa och Sverige. Nu står det klart att premiummärket Denza introduceras på den svenska marknaden under slutet av sommaren, skriver BYD.
Först ut i satsningen är flaggskeppet Denza Z9 GT, en modell som kombinerar kraftfull prestanda med en design som bär tydliga drag av en klassisk shooting brake.
Bilen är den första som bygger på den nya tekniska plattformen e3, vilken är utvecklad specifikt för att bära koncernens mest påkostade modeller.
Lanseringen innebär att svenska köpare får tillgång till ett nytt lyxsegment där fokus ligger på avancerad teknik och en körupplevelse utöver det vanliga.
Tekniken som laddar bilen på nio minuter
En av de mest uppseendeväckande detaljerna med den nya modellen är laddningskapaciteten. Genom tekniken Flash Charging ska bilen kunna ladda batteriet från 10 till 70 procent på endast fem minuter. För den som vill nå nästan full kapacitet tar laddningen från 10 till 97 procent bara nio minuter.
Systemet är konstruerat för att klara extrema förhållanden, och även vid en temperatur på minus 30 grader ska batteriet kunna fyllas från 20 till 97 procent på 12 minuter.
Denna teknik förväntas bli tillgänglig i Sverige under innevarande år och kan innebära en stor förändring för hur långresor med elbil planeras.
Extrem prestanda med tre elmotorer
Denza Z9 GT erbjuds både som ren elbil och som laddhybrid. Den helelektriska versionen är utrustad med tre elmotorer som tillsammans levererar en systemeffekt på 1 156 hästkrafter.
Det gör att bilen kan accelerera från noll till 100 kilometer i timmen på 2,7 sekunder. Räckvidden för elbilen anges till 600 kilometer enligt WLTP-cykeln.
Laddhybriden, som går under namnet Super Hybrid DM, har en total räckvidd på upp till 805 kilometer. Av dessa kan drygt 200 kilometer köras enbart på elektricitet. Hybridversionen är något långsammare men når ändå 100 kilometer i timmen på respektabla 3,6 sekunder.
Innovationer med fyrhjulsstyrning och krabbgång
Utöver ren kraft är bilen utrustad med tekniska finesser som fyrhjulsstyrning. Detta gör det möjligt för det stora fordonet att utföra en så kallad crab walk, där bilen rör sig diagonalt för att underlätta manövrering i trånga utrymmen.
Bilen har även luftfjädring och en integrerad batteristruktur som ska öka både säkerheten och stabiliteten på vägen.
”Z9 GT representerar kärnan i Denza, med avancerad teknik, vacker design och fokus på en premium körupplevelse. Det gör den till den perfekta modellen för att introducera varumärket i Europa”, säger Stella Li, executive vice president på BYD.
Prislappen för den svenska marknaden
Ännu har ingen officiell svensk prislapp presenterats, men indikationer från andra europeiska marknader som Frankrike och Tyskland tyder på att elbilen kommer att kosta omkring 1 300 000 kronor. Det placerar märket i en tydlig konkurrenssituation med etablerade europeiska lyxmärken.
Designen, som tagits fram under ledning av Wolfgang Egger, präglas av mjuka linjer inspirerade av silke och interiören bjuder på högkvalitativa material samt omfattande komfortfunktioner som massage och ventilation i samtliga säten.
