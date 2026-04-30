Svartlistade bilhandlare säljer bilar på Blocket

En första kontroll innan du gör affär bör vara att kontrollera att handlaren inte omnämns i Råd & röns svarta lista.

På svarta listan hamnar bolag som varit i tvist med kunder och inte följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) riktlinjer och beslut.

I teorin ska man på handelsplatsen Blocket kunna känna sig säker på att de handlare som listar annonser är pålitliga, men en granskning från just Råd & rön visar att så inte alltid är fallet.

80 svartlistade handlare säljer på Blocket

För att få ha en ”Blocket-butik” kräver sajtens avtal att handlaren följer ARN:s rekommendationer om det uppstår en tvist med kunden.

Men bland de 315 bolag inom kategorin Motor som finns med på Svarta listan återfinns nästan 80 bland Blockets fordonsannonser. Totalt handlade det om 3 256 annonser när granskningen gjordes.

Blockets kommunikationsansvariga, Kitty Ehn, svarar Råd och rön att ”företaget gjort en noggrann manuell granskning av varje specifikt fall”.

Bland bolagen som granskas finns ärenden där ARN rekommenderat allt från gratisreparationer till fullständiga återbetalningar för bilar, motorcyklar och mopeder som levererats med olika typer av fel.

I granskningen listar man de tio bolag från Svarta listan som då hade flest annonser på Blocket:

Bolagsnamn Antal annonser Megagroup AB 279 annonser HN Motor AB 130 annonser Bolinder Bil AB 129 annonser Angered Biltorget 122 annonser Scooterpunkten 113 annonser Bilcenter Trekanten AB 103 annonser Bil City i Örebro AB 101 annonser AutoCollection Sweden 94 annonser Mälardalen Marin och Fordon AB 80 annonser Källa: Råd och rön.

Samtliga bolag har kvar sina Blocket-butiker en dryg månad efter Råd & röns granskning och Megagroup AB, som främst säljer mopedbilar, har numera 593 annonser igång.