Audis drag: Då kan ingenjörerna lånas ut till vapentillverkare

Bakgrunden är två helt olika läger i den tyska industrin: Bilbranschen brottas med överkapacitet och för många anställda, medan försvarsindustrin har svårt att hitta tillräckligt med kvalificerad personal. Tidigare har Dagens PS rapporterat om hur försvarsbolag i flera länder och regioner vänt sig till just bilindustrin för hjälp med att öka produktionen, även i Sverige.

Från Audis håll har man istället bekräftat att man inför ett system för tillfällig personaluthyrning. Frivilliga medarbetare från det fyrringade märket ska kunna arbeta hos andra industriföretag under en begränsad period, samtidigt som de behåller sin anställning hos biltillverkaren.

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Kan bygga flygplan, eller vapensystem

Bland de aktuella företagen som man fört dialog kring personallån finns Airbus, men också jättar verksamma inom försvarsindustrin: MBDA, Diehl och KNDS. Det handlar alltså om företag som bland annat utvecklar och tillverkar militär utrustning och vapensystem, skriver franska Automobile Magazine.

I första hand riktar sig upplägget mot ingenjörer, projektledare och personal inom teknisk utveckling eller kvalitetssäkring. Kompetensen från bilindustrin uppges vara attraktiv även utanför branschen, då utveckling och tillverkning av avancerade produkter kräver liknande kunskaper inom elektronik, kvalitet, produktion och projektledning.

För den anställde är det ingen permanent flytt. Personen fortsätter att vara anställd av Audi under tiden och ska kunna återvända till biltillverkaren efter uppdraget. Enligt Bayerischer Rundfunk kan utlåningen pågå i upp till två år, och deltagandet är helt frivilligt.

Audi säger att intresset bland de anställda redan är mycket stort, utöver sin vanliga lön erhåller man nämligen en slags bonus vid utlåning. I slutet av oktober ska större informationsträffar hållas där medarbetarna får träffa de företag som deltar.

Slipper sparka personal

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Bakom modellen finns en överenskommelse mellan Audi och fackförbundet IG Metall från april i år. Tanken är att flytta arbetskraft dit den behövs i stället för att låta anställda stå utan arbetsuppgifter eller säga upp personal.

Vilket fackförbundet troligen ser som en liten men viktig vinst i den alltjämt vassare konflikten med Volkswagenkoncernen, där man nyligen aviserat sparpaket som innebär att drygt 100 000 jobb kommer att försvinna.