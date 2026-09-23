Bilindustrin i Sverige ”är redo” att hjälpa försvarsindustrin att tillverka vapen och Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen, säger till Dagens PS att det kan generera 10 000 nya jobb.
Svensk bilindustri vill tillverka vapen åt försvaret – utlovar 10 000 jobb
Det finns ett uppdämt behov inom försvarsindustrin för nya komponenttillverkare. För en hårt ansatt fordonsindustri kommer det som ett brev på posten. Bilindustrin bromsar in och tusentals jobb har redan försvunnit, bland annat till följd av konjunkturen och omställningen men även på grund av kinesernas framfart med sina billiga elbilar i Europa.
Det finns likheter mellan den i dag blomstrande försvarsindustrin och den just nu hårt prövade fordonsindustrin. Men steget från produktion av fordon till vapen åt försvarssektorn beskrivs både som ”dyrt och komplicerat”, har Dagens Industri rapporterat.
”Teknologi och kunskaper matchar”
Om ett par veckor ska emellertid representanter för vapenbranschen och svensk fordonsindustri mötas i vad som beskrivs som en ”historisk mässa i Saabs gamla lokaler i Trollhättan”, uppger Carup och konstaterar att den nya världsordningen ritat om förutsättningarna för båda sektorerna.
Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen (FKG) – han var förresten var med och lanserade idén om ett samarbete mellan försvaret och bilindustrin – ser Trollhättan-arrangemanget som en bra möjlighet för de olika representanterna att mötas.
Han får medhåll av Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen:
”Generellt finns det mycket att lära från fordonsindustrin för försvarsföretagen, och där finns betydande resurser. Det finns också teknologi och kunskaper som matchar väldigt bra mot de behov som försvarsföretagen har”, säger han till Di.
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Säkerhet och lagstiftning utmaningar
Han tillägger att kraven är höga på sekretess, säkerhetsskydd och särskilda tillstånd för vapentillverkning, där hänsyn ska tas både till krigsmateriellagstiftningen och utländska regelverk.
För fordonsindustrin är utmaningarna många och investeringarna stora, även om Peter Bryntesson tror att både kunnandet och erfarenheten finns i branschen.
Om underleverantörer inom svensk bilindustri börjar tillverka försvarsmaterial kommer det innebära nya jobb.
Dagens PS: Hur många jobb kan det ge då?
”Bra fråga, det beror lite på men vi är i dag ungefär 126 000 inom fordonsindustrin, och säg att det skulle ge en ökning på 10 procent, eller 10 000 jobb då, det är nog en bra siffra”.
Samtidigt är bedömningen att upp till 350 000 jobb är hotade i leverantörsleden i europeisk fordonsindustri fram till 2030 på grund av det rådande prekära läget, varav 20 000 jobb riskerar att försvinna bara i Sverige.
Denna alarmerande utveckling kan dämpas, menar Peter Bryntesson, om försvarssektorn köper bilindustrins koncept.
”Vi är redo, vi bara väntar på att försvarsindustrin ska inse potentialen. Vi har cirka 1 100 fabriker som står och puttrar och är beredda, så det är bara att köra”, säger han till Dagens PS.
”Det svåra är att det är två branscher som möts”, tillägger han.
Hur ska ni fixa säkerhetskraven?
Peter Bryntesson svarar snabbt och deklarerar att det inte bör vara några problem.
”Vi har redan tuffa säkerhetskrav inom fordonsindustrin”, säger han till Dagens PS.
Nu återstår att se hur matchningen mellan bilunderleverantörerna och försvarsindustrin lyckas i Trollhättan. Vissa bedömare anser att fordonsindustrins automation passar försvarssektorns behov.
Kan ta tid innan allt blir verklighet
”Det är jätteviktigt. För fordonsindustrin går lite nedåt och vi vill växa, vi vill ha betydligt fler ben att stå på”, säger Per Löfquist, vd för Wiretronic, till TV4 Nyheterna, som konstaterar att det pilotprojekt som nu dragit igång från fordonskomponentgruppen FKG för att charma försvarsindustrin – med hjälp av pengar från Västra Götalandsregionen – rönt stort intresse.
I bilindustrin uppges bolagen nu stå på kö, vilket även Per Löfquist på Wiretronic, som är ett expanderande ingenjörsföretag specialiserat på kabel- och kablagesystem, bekräftar. Men han betonar att ”det kommer ta lite tid” innan det hela går från projektbasis till verklighet.
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