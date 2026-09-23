Svensk bilindustri vill tillverka vapen åt försvaret – utlovar 10 000 jobb

Säkerhet och lagstiftning utmaningar

Han tillägger att kraven är höga på sekretess, säkerhetsskydd och särskilda tillstånd för vapentillverkning, där hänsyn ska tas både till krigsmateriellagstiftningen och utländska regelverk.

ANNONS

För fordonsindustrin är utmaningarna många och investeringarna stora, även om Peter Bryntesson tror att både kunnandet och erfarenheten finns i branschen.

Om underleverantörer inom svensk bilindustri börjar tillverka försvarsmaterial kommer det innebära nya jobb.

Dagens PS: Hur många jobb kan det ge då?

”Bra fråga, det beror lite på men vi är i dag ungefär 126 000 inom fordonsindustrin, och säg att det skulle ge en ökning på 10 procent, eller 10 000 jobb då, det är nog en bra siffra”.

Samtidigt är bedömningen att upp till 350 000 jobb är hotade i leverantörsleden i europeisk fordonsindustri fram till 2030 på grund av det rådande prekära läget, varav 20 000 jobb riskerar att försvinna bara i Sverige.

Denna alarmerande utveckling kan dämpas, menar Peter Bryntesson, om försvarssektorn köper bilindustrins koncept.

”Vi är redo, vi bara väntar på att försvarsindustrin ska inse potentialen. Vi har cirka 1 100 fabriker som står och puttrar och är beredda, så det är bara att köra”, säger han till Dagens PS.

”Det svåra är att det är två branscher som möts”, tillägger han.

Hur ska ni fixa säkerhetskraven?

ANNONS

Peter Bryntesson svarar snabbt och deklarerar att det inte bör vara några problem.

”Vi har redan tuffa säkerhetskrav inom fordonsindustrin”, säger han till Dagens PS.

Nu återstår att se hur matchningen mellan bilunderleverantörerna och försvarsindustrin lyckas i Trollhättan. Vissa bedömare anser att fordonsindustrins automation passar försvarssektorns behov.

Kan ta tid innan allt blir verklighet

”Det är jätteviktigt. För fordonsindustrin går lite nedåt och vi vill växa, vi vill ha betydligt fler ben att stå på”, säger Per Löfquist, vd för Wiretronic, till TV4 Nyheterna, som konstaterar att det pilotprojekt som nu dragit igång från fordonskomponentgruppen FKG för att charma försvarsindustrin – med hjälp av pengar från Västra Götalandsregionen – rönt stort intresse.

I bilindustrin uppges bolagen nu stå på kö, vilket även Per Löfquist på Wiretronic, som är ett expanderande ingenjörsföretag specialiserat på kabel- och kablagesystem, bekräftar. Men han betonar att ”det kommer ta lite tid” innan det hela går från projektbasis till verklighet.

Läs också: Då kan GM och Ford bli vapentillverkare DagensPS

Läs även: VW byter bilar mot vapen Realtid

ANNONS