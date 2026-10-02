VW-förslaget: Anställda ska arbeta fler timmar, för samma lön

De fabriker som under sommaren stått i rampljuset när det rapporterats om nedstängningar har man ännu inte tagit några formella beslut kring, förutom att man skjuter på besluten. Under 2027 väntas framtiden vara färdigspådd för Emden, Zwickau, Neckarsulm och Hannover.

Under gårdagen kunde vi rapportera om nästa utspel. Volkswagen river kollektivavtalen som reglerar bland annat arbetstid och semester för drygt 100 000 anställda. Facket rasar.

Enligt den senaste rapporteringen från tyska medier ska VW-chefen, Oliver Blume, nu även föreslagit att koncernens anställda i Tyskland ska jobba mer fast för samma lön.

Jobba 40 timmar, få betalt för 35

Blume menar att arbetskostnaderna i Tyskland är ungefär dubbelt så höga som i andra europeiska länder där Volkswagen är verksamt. Därför måste villkoren ses över, enligt koncernchefen.

Ett alternativ som lyfts är att öka den totala årsarbetstiden genom exempelvis färre semesterdagar. Ett annat är att höja veckoarbetstiden utan motsvarande löneökning.

I den tyska industrin har 35-timmarsveckan vuxit fram som en slags standard – och Volkswagen är inte ensamma om att vilja tumma på den. I somras rapporterade vi om hur industrichefen Nikolas Stihl konstaterat att den förkortade arbetstiden inte är något man längre har råd med i branschen.

Även från Mercedes-Benz håll har liknande åsikter uttryckts:

”Det mest direkta och, enligt vår mening, rättvisaste sättet: Vi borde arbeta mer för samma lön inom alla områden”, ska Mercedes-Benz styrelse skrivit i ett brev till anställda i Tyskland i slutet av juni.

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Volkswagen har dock inte presenterat någon konkret modell ännu, frågan väntas förhandlas den närmsta tiden.

Facket ställer sig på tvären

Facket är redan tydligt med vad man tycker om saken, i somras konstaterade IG Metall att man kommer att försvara den tyska 35-timmarsveckan i hela industribranschen och nu ifrågasätter man poängen med längre arbetstid när delar av Volkswagens produktion redan har ledig kapacitet.

IG Metall menar dels att det handlar om en indirekt lönesänkning och en ytterligare farhåga är att ännu fler jobb kommer att hamna i riskzonen om produktionseffektiviteten per person ökar.