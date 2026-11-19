Gustav Grefstad arbetar till vardags som Master Technician hos Ferrari-återförsäljaren Formula i Lyngby, Danmark. Efter att ha kvalificerat sig genom flera steg i Testa Rossa Awards väntade igår en final i Maranello, där han ställdes mot fem andra av världens främsta Ferrari-tekniker.

Tävlingen är en del av Ferraris interna mästerskap för anställda och arrangeras inom flera yrkeskategorier. För teknikerna handlar det bland annat om att kunna diagnostisera komplicerade fel och visa prov på teknisk förståelse, enligt lyxtillverkaren själv.

”De allra minsta detaljerna gör skillnaden”

I ett tidigare inlägg på LinkedIn berättade Grefstad om vägen till finalen. Det började med ett frågeprov där tolv semifinalister gick vidare. Därefter väntade två digitala diagnostikprov där deltagarna skulle hitta och isolera fel på olika Ferrari-modeller.

För Grefstad handlade utmaningarna om ett gasfel på en 12Cilindri och ett högvoltsrelaterat isoleringsfel på en SF90.

”Semifinalerna gick så bra att jag blev utvald bland de sex bästa teknikerna”, skrev han inför finalen, som avgjordes den 17–18 november i Maranello – mest känt som Ferraris hemstad.

Hans arbetsgivare Formula beskrev framgången som ett resultat av både talang och hårt arbete. Företaget lyfte särskilt fram hans noggrannhet och inställning till hantverket.

”Som Gustav själv säger är det ofta de allra minsta detaljerna som gör skillnaden”, skrev bolaget på sina sociala medier några dagar innan finalen.