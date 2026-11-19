En dansk Ferrari-tekniker har tagit hem titeln som världens bästa i sitt yrke. Gustav Grefstad, 26, gick hela vägen till toppen i Ferraris interna mästerskap Testa Rossa Awards.
26-årig dansk är världens bästa Ferrari-mekaniker
Att felsöka en Ferrari 12Cilindri och hitta ett isoleringsfel i högvoltsystemet på en SF90 var några av utmaningarna som tog Gustav Osvald Juulsgaard Grefstad till final. Nu har den 26-årige dansken vunnit Ferraris interna världsmästerskap för tekniker.
Gustav Grefstad arbetar till vardags som Master Technician hos Ferrari-återförsäljaren Formula i Lyngby, Danmark. Efter att ha kvalificerat sig genom flera steg i Testa Rossa Awards väntade igår en final i Maranello, där han ställdes mot fem andra av världens främsta Ferrari-tekniker.
Tävlingen är en del av Ferraris interna mästerskap för anställda och arrangeras inom flera yrkeskategorier. För teknikerna handlar det bland annat om att kunna diagnostisera komplicerade fel och visa prov på teknisk förståelse, enligt lyxtillverkaren själv.
”De allra minsta detaljerna gör skillnaden”
I ett tidigare inlägg på LinkedIn berättade Grefstad om vägen till finalen. Det började med ett frågeprov där tolv semifinalister gick vidare. Därefter väntade två digitala diagnostikprov där deltagarna skulle hitta och isolera fel på olika Ferrari-modeller.
För Grefstad handlade utmaningarna om ett gasfel på en 12Cilindri och ett högvoltsrelaterat isoleringsfel på en SF90.
”Semifinalerna gick så bra att jag blev utvald bland de sex bästa teknikerna”, skrev han inför finalen, som avgjordes den 17–18 november i Maranello – mest känt som Ferraris hemstad.
Hans arbetsgivare Formula beskrev framgången som ett resultat av både talang och hårt arbete. Företaget lyfte särskilt fram hans noggrannhet och inställning till hantverket.
”Som Gustav själv säger är det ofta de allra minsta detaljerna som gör skillnaden”, skrev bolaget på sina sociala medier några dagar innan finalen.
Tog hem den sällsynta ventilkåpan
Den sista tävlingsdelen blev en fullträff för den unge dansken. Efter tävlingen kunde han konstatera att han inte bara nått topp sex – han hade vunnit hela Testa Rossa Awards 2026 i kategorin Top Technician.
På LinkedIn tackar han för framgången och passar samtidigt på att hylla de andra finalisterna.
”Hårt arbete och engagemang lönar sig. Jag är så stolt över att vinna den här tävlingen och vill tacka och gratulera alla andra deltagare och vinnare för att ha nått topp sex i finalen”, skriver Grefstad.
Trofén? Det är ett ventilkåpa från ikoniska Ferrari 250 Testa Rossa från 1957. Själva bilen, som bara byggdes i 33 exemplar, kostar 35-40 miljoner dollar, skriver danska TV kanalen Midvest.
Ingraverat i trofén är namnen på alla de tekniker som tidigare vunnit utmärkelsen, och nu då även den unge danskens namn.