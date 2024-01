Audi Q7 får sig ett ansiktslyft – då börjar den säljas

Börs & Finans

Forskningsbolagen rusade på börsen

Börsen gick i sidled under tisdagens handel. För två forskningsbolag rusade aktien tvåsiffrigt efter var sitt positivt besked. Läkemedelsbolaget Synact Pharmas (börskurs) kliniska råd inom reumatologi har utökats med “tre framstående reumatologer”, enligt ett pressmeddelande. Aktien rusade under dagen och stannade på plus 25 procent. Forskningsbolaget Vivestos (börskurs) internationella patentansökan för plattformen XR-18 har fått …