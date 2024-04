Ferraris nye vd ger aktien F1-fart

Börs & Finans

FT: Vitamin Well kan säljas för 23 miljarder

Vitamin Well kan snart få en ny huvudägare – det svenska bolaget kan säljas av Bridgepoint för motsvarande 23 miljarder kronor, rapporterar Financial Times. Den brittiska finanstidningen Financial Times skriver att riskkapitalbolaget Bridgepoint Capital Ltd sonderar terrängen inför en eventuell försäljning av svenska Vitamin Well, som förutom de funktionella dryckerna i eget namn bland annat …