Därför styr Elon Musk kosan mot Indien

Schumachers lyxklockor säljs för miljoner

Formel 1-förarens personliga lyxklockor går snart under klubban i en av årets mest omtalade auktioner. Hela samlingen väntas dra in flera miljoner. Michael Schumacher, den ikoniska Formel 1-föraren med sju världsmästartitlar, har levt avskärmad från världen sedan en allvarlig skidolycka 2013. Nu går åtta av hans lyxiga och personligt anpassade armbandsur under klubban i en …