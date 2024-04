Unik svensk bilsamling under klubban

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver. För att dra full nytta av dessa starka …

Topprenoverade

De exemplar som har en speciell historia har renoverats exakt tillbaka till original efter specifikationer och färg.

De bilar som inte varit slaviska att följa till original, har istället lackerats och anpassats för att bäst passa in i “pralin-asken”.

Vilken Ferrari du än väljer så blir du ägare till en unik bil. (Foto: Artcurial/Kevin van Campenhout)

ANNONS

Bilarna kommer nu att säljas av det franska auktionshuset Artcurial i Monaco den 9 maj. Passande nog helgen innan det klassiska Grand Prix Historique körs på stadens gator.

44 bilar

Auktionen går under namnet “The W Collection: From Stockholm to Monaco” och innehåller bland mycket annat 26 Porschar, 10 Ferraris och tre Mercedes-Benz 300 SL.

Samlingen om totalt 44 bilar beräknas totalt landa någonstans mellan 300 och 400 miljoner kronor.

Auktionens fix-stjärna, en 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta SWB, förväntas dra in runt 100 miljoner ensam.

Bilen som är auktionens huvudnummer. En skönhet – både historiskt och visuellt. (Foto: Artcurial)

Bilen premiärvisades på New York Auto show 1962 i Pininfarinas monter och var den enda som var målad original i den vackra färgen Blu Tigullio. I dag är den renoverad till ett fantastiskt skick och dessutom en av säljarens absoluta favoritbilar i samlingen.

När såg du senast tre stycken Mercedes-Benz 300 SL samtidigt? I Monaco kommer du kunna göra det. (Foto: Artcurial/Kevin van Campenhout)

ANNONS

Här kommer också en Mercedes-Benz 300 SL Gullwing med original Rudge-fälgar att säljas, samt två 300 SL Roadsters i samma fantastiska skick.

Allt kommer dessutom att erbjudas marknaden utan reservationspris, vilket ju alltid höjer intressegraden för auktionen ytterligare några kliv.

Så nu vet du vad du gör andra helgen i maj. Monaco är dessutom ett mycket trevligt ställe att möta våren på.

Läs gärna mer här om när tre andra klassiska svenska bilar såldes på auktion i Paris. Dagens PS.