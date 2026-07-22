Inte ditt fel – vi är inte gjorda för det här livet

Människan utvecklades för att leva i små grupper av människor hon kände väl och för att reagera på omedelbara, igenkännbara hot, resonerar de.

I dag lever vi i stora samhällen, är ständigt uppkopplade och utsätts för en mängd överlappande påfrestningar som konkurrerar om oss och vårt engagemang.

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Skapar obalans i livet

Denna ”evolutionära obalans” leder, enligt studien, till betydande problem både för fysisk och psykisk hälsa, allt från fetma till ångest.

”Stress, ensamhet och ångest betraktas ofta som problem kopplade till individen eller livsstilen, men kan även vara ett tecken på en obalans mellan miljö och förutsättningar”, säger miljöpsykologen Sarah Chan hos Science Alert .

Forskarna menar att våra instinktiva reaktioner har finjusterats genom 100 000-tals år av evolution, men inte fungerar lika bra i den miljö som vuxit fram de senaste seklen.

Det var till exempel lättare att förstå sin ställning i en grupp före internet. Nu jämför vi oss ständigt med vänner, släktingar, kändisar och främlingar, påpekar forskarna.

”Konkurrens är inget nytt, men det moderna livet kan få den att upplevas som konstant”, säger psykologen Jose Yong.

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