Det är inte dig det är fel på. Forskare konstaterar att det moderna livet pressar oss på ett sätt vi inte är skapta för.
Inte ditt fel – vi är inte gjorda för det här livet
I en ny studie har samhällsvetare från flera institutioner i Singapore granskat tidigare studier och teorier för att formulera en tes.
Hur den lyder? ”Vår snabba utveckling som art har gått så fort att våra kroppar och sinnen inte hunnit med”.
Människan utvecklades för att leva i små grupper av människor hon kände väl och för att reagera på omedelbara, igenkännbara hot, resonerar de.
I dag lever vi i stora samhällen, är ständigt uppkopplade och utsätts för en mängd överlappande påfrestningar som konkurrerar om oss och vårt engagemang.
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Skapar obalans i livet
Denna ”evolutionära obalans” leder, enligt studien, till betydande problem både för fysisk och psykisk hälsa, allt från fetma till ångest.
”Stress, ensamhet och ångest betraktas ofta som problem kopplade till individen eller livsstilen, men kan även vara ett tecken på en obalans mellan miljö och förutsättningar”, säger miljöpsykologen Sarah Chan hos Science Alert .
Forskarna menar att våra instinktiva reaktioner har finjusterats genom 100 000-tals år av evolution, men inte fungerar lika bra i den miljö som vuxit fram de senaste seklen.
Det var till exempel lättare att förstå sin ställning i en grupp före internet. Nu jämför vi oss ständigt med vänner, släktingar, kändisar och främlingar, påpekar forskarna.
”Konkurrens är inget nytt, men det moderna livet kan få den att upplevas som konstant”, säger psykologen Jose Yong.
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Städerna tränger ihop oss
Även tidigare studier har berört dessa idéer och indikerat att trångboddhet i städer får våra kroppar att uppleva det som om vi ständigt är under attack.
Forskare hävdar även att modern kultur faktiskt spelar en större roll än miljöfaktorer när det gäller att påverka vår art genom evolutionen.
Forskarna menar att en bättre förståelse av detta skulle kunna hjälpa oss att hantera några av vår tids psykiska problem.
Det får även konsekvenser för utformningen av städer och stadsmiljöer. Platser kan utformas så att de upplevs som mindre trånga och överväldigande. Mer av naturområden och gröna miljöer är en given utgångspunkt.
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Ska samverka – inte motarbeta
Detta gäller även digitala miljöer. Vi ska inte backa från den digitala utvecklingen, utan utforma digitala miljöer för att minska känslor av konkurrens.
Nu vill forskarna se dessa idéer prövas i ytterligare studier, praktiska tester av hur vår omgivning påverkar vårt välbefinnande.
”Vi behöver utforma insatser som samverkar med, snarare än motarbetar, vår evolutionärt betingade mänskliga natur”, säger Jose Yong.
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