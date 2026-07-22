Knappt hinner ett spektakulärt fotbolls-VM ta slut, förrän Donald Trump tar de oväntade utspelen till en ny global nivå.
Nytt utspel: Trump vill låta Fifa-basen ta över FN
FN:s nuvarande António Guterres är inne på sin andra mandatperiod och den löper ut 31 december i år.
Processen för att ersätta honom är redan i gång och den kandidat som väljs måste godkännas av säkerhetsrådets 15 medlemmar.
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Näste generalsekreterare?
Enligt amerikanska New York Post, som hänvisar till en källa nära Donald Trump, vill den amerikanske presidenten se Fifa-basen Gianni Infantino som näste generalsekreterare i FN.
Tanken sägs vara att det finns en tydlig möjlighet för en utmanare att ta över posten och Trump sägs se Infantino som en ”respekterad” potentiell kandidat, skriver Euronews.
Just ”respekterad” kanske förtjänar att stå kvar inom citationstecknen. Trump och Infantino har visserligen utvecklat en nära relation inför och under fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko – men de flesta ser uppenbarligen Infantino som en nickedocka och lakej, beredd att göra vad som helst för att göra Trump nöjd.
I och för sig är det inte svårt att förstå de fördelar Trump ser i att ha en sådan som chef för FN.
Kliar varandras rygg
Trump och Infantino har ofta hyllat varandra vid presskonferenser och prisutdelningar, även om det mest uppmärksammade inslaget genomfördes i skymundan.
Det var när USA fått anfallaren Folarin Balogun utvisad i segermatchen mot Bosnien och därmed avstängd nästa match, mot Belgien.
Då ringde Trump sin vän Infantino och vips var avstängningen borttrollad och Balogun kunde spela åttondelsfinalen för USA mot Belgien.
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Fick ett hittepå-pris som tröst
Tidigare i år uppmärksammades Infantino när han försökte fylla den lucka i prishyllan där Donald Trump så gärna vill placera det Nobels fredspris han så gärna vill ha men knappast lär få.
I stället tilldelade Infantino Trump ett hittepå-pris, Fifas nyinstiftade fredspris som sades vara en utmärkelse för ”exceptionella insatser för fred och enighet”.
Nu säger Trump tack för kaffet och börjar, enligt uppgift, lobba för att Infantino ska få ta över det som kallas världens viktigaste organisation.
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