Nytt utspel: Trump vill låta Fifa-basen ta över FN

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Näste generalsekreterare?

Enligt amerikanska New York Post, som hänvisar till en källa nära Donald Trump, vill den amerikanske presidenten se Fifa-basen Gianni Infantino som näste generalsekreterare i FN.

Tanken sägs vara att det finns en tydlig möjlighet för en utmanare att ta över posten och Trump sägs se Infantino som en ”respekterad” potentiell kandidat, skriver Euronews.

Just ”respekterad” kanske förtjänar att stå kvar inom citationstecknen. Trump och Infantino har visserligen utvecklat en nära relation inför och under fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko – men de flesta ser uppenbarligen Infantino som en nickedocka och lakej, beredd att göra vad som helst för att göra Trump nöjd.

I och för sig är det inte svårt att förstå de fördelar Trump ser i att ha en sådan som chef för FN.

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