Forskare: Populärt sömnpreparat kan ge hjärtproblem

Kopplar till hjärtproblem

I USA säljs och marknadsförs melatonin som ett säkert sömnmedel och ett ”hormonbaserat kosttillskott”, skriver Science Alert.

Men nu kopplar en nyligen genomförd analys av vuxna med sömnproblem melatonin till en större risk för hjärtproblem, om man använder melatonin mer än ett år.

Bland mer än 130 000 vuxna i flera länder, löpte de som ordinerades melatonin en långtidsrisk att drabbas av hjärtsvikt och för tidigt död i högre grad än de som inte ordinerades det.

Studien visar att personer som ordinerades melatonin i mer än ett år hade 89 procent högre risk för hjärtsvikt inom fem år och var ungefär dubbelt så frekventa i att dö i förtid.

Frågan är, förstås och outrett, vad som är hönan och ägget i sammanhanget.

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I USA marknadsförs melatonin som ett säkert sömnmedel. Nu kopplar en ny studie hormonet till en ökad risk för hjärtproblem. (Foto: Patrick Sison/AP-TT)

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”Behöver studeras mer”

Forskningen presenterades i slutet av 2025 hos American Heart Association, men med enbart preliminära resultat ändras inga rekommendationer.

Science Alert understryker att studien inte bevisar att melatonin, den fjärde mest populära naturprodukt som intas av vuxna i USA, har farliga konsekvenser.

Däremot indikerar studien att lång tids användning av melatonin behöver studeras ytterligare.

Sambanden mellan melatonin och hjärtsvikt bör ändå tas på allvar, menar Carlos Egea, ordförande i Spanish Federation of Sleep Medicine Societies.

”Dessa resultat utmanar bilden av melatonin som en ofarlig behandling vid långvarigt bruk och understryker behovet av en prospektiv studie med kontrollgrupp för att klargöra dess säkerhetsprofil”, hävdar Egea hos Science Alert.

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