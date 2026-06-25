Sedan 2020 går det att köpa sömnhormonet melatonin receptfritt. Nu kopplar amerikanska rön melatonin till hjärtproblem.
Forskare: Populärt sömnpreparat kan ge hjärtproblem
Fram till 2020 krävdes recept för att få handa melatonin i Sverige. Då blev det möjligt att köpa sömnhormonet receptfritt.
Det slog igenom direkt i försäljningen. Mellan åren 2021 och 2024 mer än fördubblades försäljningen i Sverige, enligt E-hälsomyndigheten.
Det kan finnas flera orsaker, menar sömnforskaren Christian Benedict.
”Två anledningar kan vara att nästan 50 procent, enligt Folkhälsomyndigheten, har sömnproblem och att det är bättre att satsa på melatonin i stället för tyngre sömnläkemedel.
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Egentligen medel mot jetlag
Melatonin är ett hormon med många olika funktioner och som kroppen själv kan producera, förklarar Benedict hos SVT.
När det frisätts i blodet skickas en signal till kroppen om att ”nu är det dags att sova”, säger han.
Användningsområdet är korttidsbehandling av jetlag hos vuxna, men enligt Läkemedelsverket använder många melatonin även för andra sömnproblem.
”Vi tycker att det är viktigt att det används för det som det är tänkt att användas för, säger Elin Kimland, senior utredare på Läkemedelsverket, hos SVT.
Enligt verket finns det inte tillräckligt med studier på effekterna av långvarigt bruk av melatonin.
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Kopplar till hjärtproblem
I USA säljs och marknadsförs melatonin som ett säkert sömnmedel och ett ”hormonbaserat kosttillskott”, skriver Science Alert.
Men nu kopplar en nyligen genomförd analys av vuxna med sömnproblem melatonin till en större risk för hjärtproblem, om man använder melatonin mer än ett år.
Bland mer än 130 000 vuxna i flera länder, löpte de som ordinerades melatonin en långtidsrisk att drabbas av hjärtsvikt och för tidigt död i högre grad än de som inte ordinerades det.
Studien visar att personer som ordinerades melatonin i mer än ett år hade 89 procent högre risk för hjärtsvikt inom fem år och var ungefär dubbelt så frekventa i att dö i förtid.
Frågan är, förstås och outrett, vad som är hönan och ägget i sammanhanget.
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”Behöver studeras mer”
Forskningen presenterades i slutet av 2025 hos American Heart Association, men med enbart preliminära resultat ändras inga rekommendationer.
Science Alert understryker att studien inte bevisar att melatonin, den fjärde mest populära naturprodukt som intas av vuxna i USA, har farliga konsekvenser.
Däremot indikerar studien att lång tids användning av melatonin behöver studeras ytterligare.
Sambanden mellan melatonin och hjärtsvikt bör ändå tas på allvar, menar Carlos Egea, ordförande i Spanish Federation of Sleep Medicine Societies.
”Dessa resultat utmanar bilden av melatonin som en ofarlig behandling vid långvarigt bruk och understryker behovet av en prospektiv studie med kontrollgrupp för att klargöra dess säkerhetsprofil”, hävdar Egea hos Science Alert.