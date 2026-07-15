Blodprov för Alzheimers – svensk forskning ger nytt hopp

Studier som presenterats vid den internationella Alzheimerkonferensen i London visar att blodtester både kan förbättra diagnostiken och förutsäga risken att utveckla sjukdomen flera år innan symtom uppträder.

I en av studierna ökade primärvårdsläkares träffsäkerhet från 62 till 88 procent när de fick tillgång till resultaten från blodprovet. Testet, som mäter biomarkören p-tau217, hade en träffsäkerhet på omkring 90 procent, enligt Dr. Sebastian Palmqvist, docent i neurologi vid Lunds universitet i Sverige, som leder forskningen.

Studien har ännu inte publicerats och granskats i någon vetenskaplig tidskrift.

Enklare tillgång

Störst nytta skulle testet ha för personer som inte har tillgång till en specialiserad minnesmottagning.

”Alla har inte tillgång till PET-undersökning; alla kan inte utföra lumbalpunktioner ute på landsbygden i Minnesota eller i övriga USA”, säger dr Ronald Petersen, professor i neurologi vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota till New York Times.

Han varnar dock också för risken att testerna ger falskt positiva resultat, en risk som ökar om patienten har andra hälsoproblem. Det gör att testerna måste kompletteras med mer traditionella metoder, enligt Petersen.

Kan testas långt i förväg

En annan studie visar att höga nivåer av p-tau217 kan användas för att uppskatta risken att utveckla alzheimerrelaterad kognitiv svikt upp till tio år i förväg. Forskarna hoppas att testerna på sikt ska göra det möjligt att sätta in behandling tidigare och därmed bromsa sjukdomens utveckling.

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Experter betonar samtidigt att blodproven ännu inte bör användas för screening av friska personer. Testerna kan ge felaktiga resultat och det finns fortfarande inga förebyggande behandlingar för personer utan symtom, även om flera lovande läkemedelsstudier pågår.

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