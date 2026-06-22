Så tränar du säkert – trots värmen

García-Witulski och kollegor har nyligen varnat i ny forskning för att stigande temperaturer på grund av klimatförändringar kan leda till att människor rör sig mindre i värmen.

Resultatet kan, enligt dem, bli upp till 700 000 förtida dödsfall fram till år 2050.

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Sju råd för att träna i värmen

Så hur skyddar du din långsiktiga hälsa genom att hålla dig aktiv, även när det blir rejält varmt?

BBC:s hälsokorrespondent Melissa Hogenboom har samlat råd och strategier i sju punkter.

1. Träna tidigare

Den enskilt mest effektiva förändringen är att träna när det är svalare, till exempel på morgonen eller kvällen.

Alternativet är att välja tider då området du tränar i ligger i skugga och inte i sol.

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2. Kontrollera luftfuktigheten

Inte bara temperatur utan även luftfuktighet är viktig. Kroppen tappar värme genom att svett avdunstar från huden, vilket sänker kroppstemperaturen. Men i fuktiga förhållanden påverkas den processen.

”Det finns mer fukt i luften och därför avtrubbas avdunstningens drivkraft”, säger Ollie Jay vid University of Sydney.

Även vindhastigheten kan spela en roll.

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