Därför föder svenskar flest barn 22 april

”För tidigt födda”

Enligt samma teori är detta kopplat till naturen hos de barn vi skapar.

”Människobebisar är för tidigt födda i många avseenden, och det tar väldigt lång tid för dem att bli självständiga”, säger Kleppestø.

Medan rådjur står upp och går omedelbart efter födseln, om än på darriga ben, och ankungar är ute och simmar bara timmar efter att ha kläckts, är mänskliga bebisar helt hjälplösa, konstaterar forskaren.

De börjar inte gå förrän de är ett år gamla och är inte på något sätt kapabla att klara sig själva utan kräver mycket stöd från både föräldrar och andra vuxna.

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Fler barn på vår och sommar

”Det är därför forskare tror att kvinnor ägnar sig åt sexuell aktivitet året runt, för att främja större monogami och uppmuntra samarbete med män för att uppfostra barnet till en livskraftig ålder”, säger Thomas Haarklau Kleppestø.

Detta betyder dock inte att människors romantiska liv är helt frikopplade från årstiderna.

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Till exempel föds fler barn på sommaren. I Norge föddes flest barn i juli och augusti, enligt Folkehelseinstituttet FHI.

Samtidigt är den 21 april den vanligaste födelsedagen i Norge. April är faktiskt den månad med det högsta antalet födelsedagar, enligt Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ett likartat mönster ser vi i Sverige. Enligt SCB är Sveriges vanligaste födelsedag, då mer än 26 000 svenskar blåser ut ljusen i tårtan, 22 april.

Faktum är att nio av de tio vanligaste födelsedagarna i Sverige inträffar i april, medan det är betydligt mer ovanligt att fylla år i december.

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Nyfödda och spädbarn klarar sig inte själva förrän efter lång tid. Det ser forskare som en förklaring till hur människor agerar. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

”Ljus och temperatur” påverkar

Forskare Kleppestø tror att dessa säsongsmönster främst beror på faktorer som att människor är på semester, det varmare klimatet och att de har mer tid för sex under sommaren.

”Det har sannolikt föga att göra med biologisk anpassning”, säger han.

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I stället är det ljus och temperatur som påverkar oss – och kanske är det det som gör mänsklig reproduktion så unik, funderar Forskning.

”Den styrs inte av en biologisk rytm, utan snarare av de sociala och kulturella rytmerna i våra liv.”

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