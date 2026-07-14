Forskare tror nu att den aktiva substansen i Ozempic och Wegovy, semaglutid, även kan bromsa biologiskt åldrande.
Ny studie: Ozempic och Wegovy kan bromsa åldrande
De är populära som viktminskningsmedel i en tid där piller föredras framför träning och goda vanor kring kost och livsstil.
Nu kommer forskare med rön som säger att Ozempic och Wegovy, via sin aktiva substans semaglutid, även kan bromsa det biologiska åldrandet.
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Kan fördröja åldrande
Genom att dämpa inflammation och minska överflödigt fett, kan semaglutid fördröja flera molekylära tecken på åldrande.
Det tyder på att det finns potential att bidra till att förebygga åldersrelaterade sjukdomar.
Forskarna som gjort studier har upptäckt att semaglutid bromsar markörer för biologiskt åldrande hos vuxna med hiv.
Det här är de första kliniska bevisen för att läkemedlen kan påverka människors åldrande, skriver Science Daily.
Tesen kommer med brasklappen att det krävs större studier för definitiva slutsatser.
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Blir ännu mer populär nu?
Den växande populariteten hos GLP-1-läkemedel som Ozempic, Wegovy och Rybelsus har naturligtvis drivits av deras förmåga att hjälpa människor att gå ner i vikt, förbättra blodsockerkontroll och minska risken för hjärt-kärlsjukdom.
Den studie som nu indikerar att läkemedlen kan bidra till att bromsa vissa processer förknippade med åldrande, kommer som en bonus.
Studien har publicerats i Nature Communications och bygger på data analyserade av forskare vid University of California San Diego.
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Tydliga tecken i studie
I studien fick hälften av deltagarna placebo-injektioner, hälften semaglutid.
De som behandlats med semaglutid uppvisade långsammare biologiskt åldrande kopplat till inflammation samt hälsotillstånd i blod, hjärna, hjärta, njurar, lever och ämnesomsättning.
De visade dessutom en 9 procent långsammare tak ti biologiskt åldrande enligt den så kallad epigenetiska klockan Dunedin Pace.
Forskarna såg även en ”betydande inbromsning” av biologiska processer kopplade till åldersrelaterad sjuk och risken för död i förtid.
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”Kan bromsa processer”
”Många av de biologiska processer vi studerar vid hiv är också centrala för åldrandet i den allmänna befolkningen”, säger Michael Corley, försteförfattare till studien.
”Eftersom dessa processer kan uppträda tidigare eller vara mer uttalade hos personer med hiv, kan denna grupp hjälpa oss att identifiera åtgärder som kan förbättra den friska livslängden i ett bredare perspektiv.”
”Vi säger inte att semaglutid vänder åldrandeprocessen eller gör människor yngre”, tillägger Corley.
”Det vi ser är en indikation på att läkemedlet kan bromsa vissa av de biologiska processer som förknippas med åldrande.”