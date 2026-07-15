Novo Nordisk drar ifrån Eli Lilly i kampen om fetmapiller

Novo Nordisks tablettversion av Wegovy, som lanserades i USA i januari, står nu för omkring 89 procent av nya recept på fetmapiller, medan Eli Lillys Foundayo, som introducerades i april, står för cirka 11 procent. Under veckan som avslutades den 3 juli skrevs omkring 153 000 recept ut på Wegovy-tabletten, jämfört med cirka 19 500 för Foundayo.

Effekten avgör

En viktig förklaring till Novos försprång är den dokumenterade effekten. I kliniska studier har patienter som behandlades med Wegovy-tabletten i genomsnitt gått ner 16,6 procent av sin kroppsvikt efter drygt ett år, jämfört med 12,4 procent för Foundayo.

”Det är det som verkligen avgör patientens beslut”, säger Dr Holly Lofton, specialist inom obesitasmedicin vid NYU Langone Health i New York till WSJ.

Eli Lilly: För ny medicin

Eli Lilly anser dock att det handlar om att de ännu inte fått upp varumärkeskännedomen, medicinen är så pass ny på marknaden.

”Vi har varit ute och aktivt vänt oss till hälso- och sjukvården för att öka kännedomen om detta läkemedel. Mottagandet har varit mycket positivt, och nu börjar vi aktivera andra styrmedel”, säger Kenneth Custer, chef för Eli Lillys enhet för kardiometabol hälsa till WSJ.

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