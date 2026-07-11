Det handlar om en livsstil hjärtat mår bra av. Här är hjärtläkarens sex bästa råd kring hur du skapar det.
Hjärtläkarens sex råd som räddar liv
Annica Ravn-Fischer är hjärtläkare i Göteborg, med Sahlgrenska som arbetsplats.
Även om mycket på sjukhuset handlar om akuta situationer, är det centralt att lära ut hur man ska hantera sig själv och sitt hjärta.
Nu förmedlar hon sex råd för kloka val – utifrån lika många saker hon själv aldrig skulle utsätta sitt hjärta för.
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Blunda inte – kolla blodtrycket
Det första är att aldrig stoppa huvudet i sanden. Vissa av oss tvekar inför att gå till doktorn, undviker att kolla blodtryck, men när det gäller hjärt- och hjärtsjukdomar är det helt fel.
”Det här är en sjukdom som går att göra något åt. Du kan förebygga och du kan skjuta på debuten”, säger Annica Ravn-Fischer, hos GP.
”Om mamma eller pappa fick hjärtinfarkt i rätt ung ålder skulle jag ha gått och kollat blodtryck och kolesterol på studenthälsan, vårdcentral eller företagshälsovård.”
Nej till nikotin i alla former
Nästa råd handlar om det självklara i att aldrig röka, snusa eller nyttja nikotin i någon annan form.
I dag har andelen vanerökare sjunkit kraftigt i Sverige, men i gengäld ökar snusandet, inte minst vitt snus.
”Röka skulle jag aldrig göra. Det är en av de starkaste riskfaktorerna vi har för att utveckla hjärt-och kärlsjukdom. Den driver åderförfettningen”, påpekar Annica.
Snusandet oroar henne.
”Det gör mig orolig att det är så oerhört vanligt med snus”, säger hon. ”Vi vet att snuset är farligt efter hjärtinfarkt, där dödligheten är dubbelt så hög hos snusare två år efter infarkten, enligt registerdata.”
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Drick – men måttligt
Från nikotin är steget inte långt till alkohol. Tipset är att inte dricka alkohol utan att räkna glasen.
Snacket om att ett glas rödvin om dagen är bra för hälsan, ger Annika Ravn-Fischer inte mycket för.
”Det röda ämnet i den röda vindruvan är sannolikt nyttigt, men det kan du få i dig om du äter vindruvorna”, påpekar hon.
Hon tycker att lite alkohol är okej, men att det gäller att hålla koll på antalet glas.
”Jag tycker man får unna sig ett glas då och då, men att det är bra att hålla nere mängden.”
I övrigt dricker hon aldrig energidrycker, läsk med socker i eller starksprit.
”Om du är ung och frisk är det förmodligen inte farligt att konsumera energidryck, men onödigt”, tycker Annica.
Ät rätt och rör på dig
Kosten är generellt viktig för hälsan. Råden är att äta mycket frukt och grönt – och att skära bort det feta på köttet.
”Jag försöker äta mycket frukt och grönt, framför allt mycket grönsaker, även om jag inte bara äter det. Jag försöker undvika kokosfett, men kan äta smör ibland. Man måste ju leva.”
Att röra på sig är centralt. För hjärta och lungor är det viktigt att träna både kondition och styrka.
Du ska gärna röra på dig fem gånger i veckan, totalt 150 minuter med måttlig intensitet eller 75 minuter intensivt.
”Vi har fått en kropp för att vi ska använda den, så ta alla chanser”, avslutar hjärtläkaren.
Listan/Sex saker hjärtläkaren aldrig skulle göra mot sig själv
- Stoppa aldrig huvudet i sanden – undvik inte sanningen
- Röka, snusa eller nyttja nikotin – aldrig
- Drick aldrig alkohol utan att räkna glasen
- Drick inte onödigt mycket kalorier – i form av läsk eller energidryck
- Strunta i grönsaker och äta svålen på köttet – aldrig
- Avstå aldrig möjligheten att röra dig i vardagen
(Källa: Annica Ravn-Fischer/GP)