Hjärtläkarens sex råd som räddar liv

Nej till nikotin i alla former

Nästa råd handlar om det självklara i att aldrig röka, snusa eller nyttja nikotin i någon annan form.

I dag har andelen vanerökare sjunkit kraftigt i Sverige, men i gengäld ökar snusandet, inte minst vitt snus.

ANNONS

”Röka skulle jag aldrig göra. Det är en av de starkaste riskfaktorerna vi har för att utveckla hjärt-och kärlsjukdom. Den driver åderförfettningen”, påpekar Annica.

Snusandet oroar henne.

”Det gör mig orolig att det är så oerhört vanligt med snus”, säger hon. ”Vi vet att snuset är farligt efter hjärtinfarkt, där dödligheten är dubbelt så hög hos snusare två år efter infarkten, enligt registerdata.”

Forskare: Populärt sömnpreparat kan ge hjärtproblem. Dagens PS

Drick – men måttligt

Från nikotin är steget inte långt till alkohol. Tipset är att inte dricka alkohol utan att räkna glasen.

Snacket om att ett glas rödvin om dagen är bra för hälsan, ger Annika Ravn-Fischer inte mycket för.

”Det röda ämnet i den röda vindruvan är sannolikt nyttigt, men det kan du få i dig om du äter vindruvorna”, påpekar hon.

Hon tycker att lite alkohol är okej, men att det gäller att hålla koll på antalet glas.

ANNONS

”Jag tycker man får unna sig ett glas då och då, men att det är bra att hålla nere mängden.”

I övrigt dricker hon aldrig energidrycker, läsk med socker i eller starksprit.

”Om du är ung och frisk är det förmodligen inte farligt att konsumera energidryck, men onödigt”, tycker Annica.

Rör på dig så fort du har chansen. Ett av sex råd från läkaren, som konstaterar att för hjärtat och lungor är det viktigt att träna kondition och styrka. (Foto: Adam Ihse/TT)

Ät rätt och rör på dig

Kosten är generellt viktig för hälsan. Råden är att äta mycket frukt och grönt – och att skära bort det feta på köttet.

”Jag försöker äta mycket frukt och grönt, framför allt mycket grönsaker, även om jag inte bara äter det. Jag försöker undvika kokosfett, men kan äta smör ibland. Man måste ju leva.”

Att röra på sig är centralt. För hjärta och lungor är det viktigt att träna både kondition och styrka.

Du ska gärna röra på dig fem gånger i veckan, totalt 150 minuter med måttlig intensitet eller 75 minuter intensivt.

ANNONS

”Vi har fått en kropp för att vi ska använda den, så ta alla chanser”, avslutar hjärtläkaren.

Listan/Sex saker hjärtläkaren aldrig skulle göra mot sig själv

Stoppa aldrig huvudet i sanden – undvik inte sanningen

Röka, snusa eller nyttja nikotin – aldrig

Drick aldrig alkohol utan att räkna glasen

Drick inte onödigt mycket kalorier – i form av läsk eller energidryck

Strunta i grönsaker och äta svålen på köttet – aldrig

Avstå aldrig möjligheten att röra dig i vardagen





(Källa: Annica Ravn-Fischer/GP)

Så tränar du säkert – trots värmen. Dagens PS