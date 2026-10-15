Stressad? Då har du en del att lära av medeltiden. Så här hanterade man utbrändhet då och för 1600 år sedan.
Stressad och utbränd? Lösningen – sedan 1600 år
Symtomen, noterade författaren Johannes Cassianus, var alltid desamma. Trötthet och hopplöshet, en längtan att vara någon annanstans än på jobbet och ett slags mental dimma, ”en sorts irrationell förvirring”, som fick hans kollegor att känna sig overksamma och värdelösa – och som fick dem att längta efter ”sömnens lindring”.
Om du någon gång drabbats av kraftig stress, utbrändhet, utmattning eller depression känner du säkert igen dessa känslor.
Då kan du konstatera att det inte är något nytt över stämningarna. Cassianus skrev sina texter på 400-talet, och hans läsare var inte företagsledare utan tidiga kristna, utmattade av sin andliga strävan.
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”Finns mycket visdom”
Kan sådana skildringar som Cassianus kasta ljus över vår tid och till och med erbjuda botemedel?
Det är i alla fall tesen i historikern Peter Jones nya bok ”Self-Help from the Middle Ages: A Journey into the Medieval Mind”.
Där ger Jones en inblick I hur “terapeutiska präster”, som han kallar dem, vägledde sina församlingsbor ur andlig vånda.
”Det finns så mycket visdom i medeltiden”, säger Peter Jones hos BBC.
I dag förknippar vi kanske ordet ”slöhet” eller ”acedia” med medveten lättja eller lathet, men medeltida författare såg en känslomässig tomhet i kärnan av detta tillstånd.
”Man ser att de gick igenom precis samma saker som vi gör”, säger han.
”Känslorna har alltid varit desamma, och människor har genomlevt samma kriser.”
Kände igen mycket
Jones berättar att han kände igen mycket i en text från 1200-talet, där författaren beskriver ”acedia” eller ”slöhet” som att ”stå mitt i en strid flod, vänd mot en ström som skummar och slår mot benen, men utan kraft att ta sig framåt”.
Anna Katharina Schaffner är en annan historiker som drar paralleller mellan medeltida och moderna åkommor.
Schaffner ser en direkt koppling mellan den ”acedia” som beskrevs av medeltida kristna och dagens utbrändhet.
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”Klassisk ond cirkel”
”Det är en klassisk ond cirkel: de som lider av acedia blir allt sämre på att meditera och begrunda andliga ting, samtidigt som deras olyckliga strategier för att återfå energin bara förvärrar tillståndet”, skriver hon. ”I det avseendet är de precis som vi.”
William Peraldus avhandling om dygder och laster anlägger ett liknande perspektiv.
”Han uppmanade oss att minnas att den åker som vuxit igen med törnen en dag kommer att bära frukt.”
”Du behöver stöd och styrka från någon eller något du älskar för att klara dig igenom det”, förklarar Jones.
”Om du hyser tilltro till det du älskar, kommer det förr eller senare att återvända till dig.”
Peter Jones lyfter även fram skrifter av Bernhard av Clairvaux från 1100-talet.
”Han liknade ett gott liv vid att springa i svår terräng och menade att alla som springer tillräckligt långt förr eller senare kommer att snubbla eller falla”, förklarar Jones.
”Vi kommer alla att uppleva stunder då vi känner oss helt utan riktning.”
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