Stressad och utbränd? Lösningen – sedan 1600 år

Om du någon gång drabbats av kraftig stress, utbrändhet, utmattning eller depression känner du säkert igen dessa känslor.

Då kan du konstatera att det inte är något nytt över stämningarna. Cassianus skrev sina texter på 400-talet, och hans läsare var inte företagsledare utan tidiga kristna, utmattade av sin andliga strävan.

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”Finns mycket visdom”

Kan sådana skildringar som Cassianus kasta ljus över vår tid och till och med erbjuda botemedel?

Det är i alla fall tesen i historikern Peter Jones nya bok ”Self-Help from the Middle Ages: A Journey into the Medieval Mind”.

Där ger Jones en inblick I hur “terapeutiska präster”, som han kallar dem, vägledde sina församlingsbor ur andlig vånda.

”Det finns så mycket visdom i medeltiden”, säger Peter Jones hos BBC.

I dag förknippar vi kanske ordet ”slöhet” eller ”acedia” med medveten lättja eller lathet, men medeltida författare såg en känslomässig tomhet i kärnan av detta tillstånd.

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”Man ser att de gick igenom precis samma saker som vi gör”, säger han.

”Känslorna har alltid varit desamma, och människor har genomlevt samma kriser.”

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