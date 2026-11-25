Havregryn säljer som aldrig förr när jakten på naturlig mättnad tar fart – en trend som kan gynna svenska jättar som Oatly och Lantmännen.
"Naturens Ozempic" – havregryn säljer som aldrig förr
Enligt The Guardian har matvarukedjan Waitrose försäljning av skotska havregryn ökat med 124 procent under året. I en undersökning uppger 64 procent av konsumenterna att de väljer mer mättande livsmedel, däribland havre.
Tidningen härleder det till att GLP-1-läkemedel påverkar matvanorna – för alla.
”GLP-1-läkemedel håller på att förändra hela landskapet för mat och dryck, även för personer som inte använder medicinen”, säger Dr Joanne Lunn, chef för hälsa och näring på Waitrose till The Guardian.
”I takt med att aptitmönstren förändras rör sig kundernas inköp mot mindre portioner, näringstäta livsmedel och mat som ger en starkare mättnadskänsla”, säger hon.
Oatly fokuserar på fiber
Trenden finns också i allra högsta grad i Sverige. När Oatly presenterade sin rapport för tredje kvartalet den 28 oktober 2026 lyfte vd Jean-Christophe Flatin fram lanseringen av en ny produktplattform med fokus på fibrer.
”Vi bygger vidare på vår grundidentitet, med över 30 års erfarenhet av havre som en naturlig källa till kostfiber”, framhöll han i samband med presentationen.
Oatlys omsättning ökade med 9,1 procent under kvartalet till 243 miljoner dollar. I Europa och övriga internationella marknader var tillväxten 19,5 procent. Det går inte att tillskriva tillväxten till de nya trenderna utan mer belägg, men bolagets satsning passar väl in i utvecklingen.
Lantmännen sitter på den svenska havren
En annan svensk aktör med anledning att följa utvecklingen är Lantmännen.
Genom dotterbolaget Lantmännen Cerealia äger koncernen bland annat AXA, ett av Sveriges mest etablerade varumärken inom havreprodukter. Sortimentet omfattar allt från traditionella havregryn till fiberberikade alternativ.
Vanliga AXA-havregryn innehåller omkring 10 gram kostfiber per 100 gram. En portion på 40 gram ger 1,6 gram betaglukaner, den typ av lösliga fibrer som ofta lyfts fram i diskussionen om havrens hälsofördelar.
Lantmännen har dessutom kontroll över stora delar av värdekedjan, från spannmålsodling till färdig livsmedelsprodukt. Det ger bolaget en position att dra nytta av ett eventuellt ökat intresse för havrebaserade produkter. Lantmännens egen marknadsrapport från oktober beskriver en god tillgång på svensk havre efter en större skörd än väntat.
Havre är inte Ozempic
Det finns vetenskapliga skäl till att havre blivit en del av diskussionen om mättnad. Betaglukaner bildar en trögflytande massa i matsmältningssystemet, vilket kan påverka matsmältningen och bidra till en längre mättnadskänsla.
En studie publicerad i tidskriften Appetite visade att fyra gram betaglukan från havre ökade deltagarnas upplevelse av mättnad. Däremot åt deltagarna inte mindre vid nästa måltid. Studien visade inte heller någon ökad utsöndring av GLP-1, det hormon som spelar en central roll för effekten av läkemedel som Ozempic och Wegovy.
GLP-1-läkemedel påverkar kroppens hormonella system och kan kraftigt minska aptiten. Havregryn är ett näringsrikt livsmedel med fibrer, men har inte visats ge motsvarande viktminskning.
Men det hindrar inte att den nya trenden kan bli kommersiellt intressant.
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