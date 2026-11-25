Tidningen härleder det till att GLP-1-läkemedel påverkar matvanorna – för alla.

”GLP-1-läkemedel håller på att förändra hela landskapet för mat och dryck, även för personer som inte använder medicinen”, säger Dr Joanne Lunn, chef för hälsa och näring på Waitrose till The Guardian.

”I takt med att aptitmönstren förändras rör sig kundernas inköp mot mindre portioner, näringstäta livsmedel och mat som ger en starkare mättnadskänsla”, säger hon.

Oatly fokuserar på fiber

Trenden finns också i allra högsta grad i Sverige. När Oatly presenterade sin rapport för tredje kvartalet den 28 oktober 2026 lyfte vd Jean-Christophe Flatin fram lanseringen av en ny produktplattform med fokus på fibrer.

”Vi bygger vidare på vår grundidentitet, med över 30 års erfarenhet av havre som en naturlig källa till kostfiber”, framhöll han i samband med presentationen.

Oatlys omsättning ökade med 9,1 procent under kvartalet till 243 miljoner dollar. I Europa och övriga internationella marknader var tillväxten 19,5 procent. Det går inte att tillskriva tillväxten till de nya trenderna utan mer belägg, men bolagets satsning passar väl in i utvecklingen.